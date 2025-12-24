Токаев оценил позиции Астаны в глобальном рейтинге городов

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по развитию Астаны заявил, что в рейтинге Oxford Economics 2025 Астана заняла 36-е место в Азии, сообщает Zakon.kz.

По его словам, что касается валового регионального продукта на душу населения, то здесь цифры достаточно репрезентативные и впечатляющие.

"Что говорит Индекс Oxford Economics 2025. Это исследование охватывает 1000 крупнейших городов мира, оценивая их по пяти категориям: экономика, человеческий капитал, качество жизни, окружающая среда и управление. Астана стала 36-й в Азии и 276-й в мире и уверенно обгоняет известные города, которые расположены в нашем регионе". Касым-Жомарт Токаев

Но, продолжил он, успокаиваться нельзя, потому что потенциал большой.

"Мы должны постоянно идти вперед. Поэтому полагаю, что в следующем году у Астаны есть возможность значительно улучшить свой рейтинг именно по данному индексу. Вслед за этим поднимется и наш рейтинг в Азии. Думаю, что это вполне подъемная задача. Столица должна служить примером для других регионов. Экономическая активность в городе неуклонно растет, что является позитивной тенденцией. В связи с этим перед акиматом и государственными органами ставятся новые задачи". Касым-Жомарт Токаев

Также президент заявил, что Астана впечатлила Си Цзиньпина своим преображением. Об этом можно прочитать по этой ссылке.