Токаев оценил позиции Астаны в глобальном рейтинге городов
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по развитию Астаны заявил, что в рейтинге Oxford Economics 2025 Астана заняла 36-е место в Азии, сообщает Zakon.kz.
По его словам, что касается валового регионального продукта на душу населения, то здесь цифры достаточно репрезентативные и впечатляющие.
"Что говорит Индекс Oxford Economics 2025. Это исследование охватывает 1000 крупнейших городов мира, оценивая их по пяти категориям: экономика, человеческий капитал, качество жизни, окружающая среда и управление. Астана стала 36-й в Азии и 276-й в мире и уверенно обгоняет известные города, которые расположены в нашем регионе".Касым-Жомарт Токаев
Но, продолжил он, успокаиваться нельзя, потому что потенциал большой.
"Мы должны постоянно идти вперед. Поэтому полагаю, что в следующем году у Астаны есть возможность значительно улучшить свой рейтинг именно по данному индексу. Вслед за этим поднимется и наш рейтинг в Азии. Думаю, что это вполне подъемная задача. Столица должна служить примером для других регионов. Экономическая активность в городе неуклонно растет, что является позитивной тенденцией. В связи с этим перед акиматом и государственными органами ставятся новые задачи".Касым-Жомарт Токаев
