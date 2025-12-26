Декларацию по НДС упростят для бизнеса: налоговики сделали важное объявление

Комитет государственных доходов (КГД) Министерства финансов (МФ) Казахстана запускает пилотный сервис предварительного заполнения формы налоговой отчетности 300.00 по налогу на добавленную стоимость (НДС), сообщает Zakon.kz.

Такое важное объявление сегодня, 26 декабря 2025 года, сделали в пресс-службе КГД:

"Сервис разработан для предварительного информирования и оказания помощи в правильном заполнении налоговой отчетности по НДС. Функционал сервиса позволяет заранее узнать свои налоговые суммы, снизить количество ошибок и предотвратить возможные негативные последствия, включая получение уведомлений камерального контроля и наложение штрафных санкций".

В комитете пояснили, что предварительное заполнение декларации осуществляется на основе сведений, имеющихся в информационных системах органов государственных доходов, включая информационную систему электронных счетов-фактур, лицевые счета налогоплательщиков и декларации на товары.

"Это позволяет автоматически формировать расчетные показатели и минимизировать влияние человеческого фактора". Пресс-служба КГД

Отмечается, что в рамках сервиса автоматически заполняются 13 строк декларации, которые при необходимости могут быть самостоятельно скорректированы в сторону увеличения или уменьшения.

"Сервис предварительного заполнения декларации по НДС (форма 300.00) будет доступен налогоплательщикам при ее представлении по обязательствам за 4 квартал 2025 года. Сервис запускается в пилотном режиме. Все предложения и замечания по его улучшению можно направить на Telegram бот "Сервис по предварительному заполнению декларации по НДС (форма 300.00)" @icna_review_bot". Пресс-служба КГД

Фото: gov.kz

