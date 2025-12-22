Налоговики обратились к предпринимателям с важным предупреждением
В ведомстве отметили, что в связи со вступлением в силу нового Налогового кодекса и изменениями в специальных налоговых режимах налогоплательщикам, которые сейчас работают на упрощенной декларации, розничном налоге, режиме с фиксированным вычетом, необходимо подать уведомление о применяемом режиме налогообложения.
В ведомстве подчеркнули, что для применения спецрежима на основе упрощенной декларации уведомление нужно подать с 1 января до 1 марта 2026 года (переходный период).
Подавшие уведомление будут считаться применяющими этот режим с 1 января 2026 года.
Как подать уведомление (с 1 января 2026 года):
- через Кабинет налогоплательщика (ИСНА) → "Подать документы" → "Уведомление о применяемом режиме налогообложения" (с ЭЦП);
- через мобильное приложение E-Salyq Business;
- через банковские приложения крупных банков;
- на бумаге – в Управление государственных доходов по месту нахождения.
Для информирования КГД направит push-уведомление в новый Кабинет налогоплательщика с пошаговой инструкцией.
"Если не выбрать режим и не подать уведомление в переходной период, может быть автоматически перевод на общеустановленный режим налогообложения. КГД оказывает разъяснительную поддержку, в том числе через колл-центры. Рекомендуем заранее выбрать оптимальный налоговый режим и своевременно подать уведомление, чтобы переход прошел без проблем", – говорится в сообщении.
