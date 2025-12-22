#Казахстан в сравнении
Финансы

Налоговики обратились к предпринимателям с важным предупреждением

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2025 18:23 Фото: freepik
Комитет государственных доходов Министерства финансов (КГД МФ) Казахстана 22 декабря сделал важное объявление, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что в связи со вступлением в силу нового Налогового кодекса и изменениями в специальных налоговых режимах налогоплательщикам, которые сейчас работают на упрощенной декларации, розничном налоге, режиме с фиксированным вычетом, необходимо подать уведомление о применяемом режиме налогообложения.

В ведомстве подчеркнули, что для применения спецрежима на основе упрощенной декларации уведомление нужно подать с 1 января до 1 марта 2026 года (переходный период).

Подавшие уведомление будут считаться применяющими этот режим с 1 января 2026 года.

Как подать уведомление (с 1 января 2026 года):

  • через Кабинет налогоплательщика (ИСНА) → "Подать документы" → "Уведомление о применяемом режиме налогообложения" (с ЭЦП);
  • через мобильное приложение E-Salyq Business;
  • через банковские приложения крупных банков;
  • на бумаге – в Управление государственных доходов по месту нахождения.

Для информирования КГД направит push-уведомление в новый Кабинет налогоплательщика с пошаговой инструкцией.

"Если не выбрать режим и не подать уведомление в переходной период, может быть автоматически перевод на общеустановленный режим налогообложения. КГД оказывает разъяснительную поддержку, в том числе через колл-центры. Рекомендуем заранее выбрать оптимальный налоговый режим и своевременно подать уведомление, чтобы переход прошел без проблем", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Казахстане с 1 января 2026 года вводится новый критерий контроля мобильных переводов. В Комитете госдоходов рассказали, что изменится. Подробнее можно узнать здесь.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
