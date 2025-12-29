#Казахстан в сравнении
Экономика и бизнес

Как подрядчик обеспечивает рекордные сроки строительства станции метро в Алматы

Отдавать иностранцам, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2025 11:58 Фото: BCN Group
В Алматы активно обсуждаются перспективы развития метро. Называются новые направления и варианты реализации, в том числе и с привлечением иностранных компаний, чьи услуги могут обойтись значительно дороже местных.

Сегодня подрядчиком на строительстве единственного метро в стране выступает BCN Group (Bazis Construction). Компания реализует проект строительства станции "Калкаман" "под ключ", где демонстрирует темпы, еще недавно считавшиеся недостижимыми. На днях здесь был полностью завершен левый перегонный тоннель, где уже проводятся тестовые проезды, а проходка правого тоннеля близка к завершению.

Станция за 12 месяцев вместо 24: без ущерба качеству и безопасности

Подземная станция "Калкаман", нормативный срок строительства которой составляет 24 месяца, будет возведена за 12 — при строгом соблюдении всех технологических процессов и требований к качеству и безопасности. Это результат системного подхода к управлению сложным инфраструктурным проектом, подчеркивают специалисты компании. В основе – параллельная организация строительных процессов, круглосуточная работа ключевых циклов и заранее выстроенная инженерия и логистика.

Подземное строительство не прощает ошибок: любое отклонение от технологии может не ускорить, а остановить работы. Но в BCN Group (Bazis Construction) делают ставку на детальное планирование, одновременное ведение нескольких этапов, жесткий контроль качества материалов и высокие стандарты промышленной безопасности.


Самое доступное метро в СНГ

Отдельного внимания заслуживает экономика проекта. По стоимости строительства казахстанское метро – одно из самых доступных в СНГ. Специалисты компании отмечают, что это стало возможным за счет локальной экспертизы, оптимизации процессов и отсутствия зависимости от дорогостоящих иностранных подрядчиков.

Как известно, акимат Алматы объявил о предстоящем строительстве трех станций для продления существующей линии метро до рынка "Барлык". Даже предварительные расчеты показывают, что BCN Group (Bazis Construction) сможет обеспечить стоимость строительства 1 км метро на 30-40% дешевле, чем иностранные подрядчики.

Фото: BCN Group

Новый ориентир для отрасли

Опыт BCN Group показывает, что в Казахстане сформировалась собственная школа метростроения, основанная на компетенциях местных специалистов и многолетнем опыте компании по реализации сложных инфраструктурных проектов. Возможность строить метро "под ключ" в рекордные сроки и по конкурентной стоимости формирует новый ориентир не только для отрасли, но и для всей системы городского строительства.

Партнерский материал

Айсулу Омарова
