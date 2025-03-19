Когда завершится строительство новой станции метро в Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев посетил строительную площадку будущей станции метро "Калкаман", ознакомившись с ходом работ на одном из важнейших инфраструктурных объектов города. Об этом Zakon.kz 19 марта 2025 года рассказали в пресс-службе акимата мегаполиса.

Власти южной столицы напомнили, что генеральным подрядчиком проекта выступает компания BCN-Group (бывший Bazis construction).

"В ходе визита Ерболат Досаев поставил перед подрядчиком задачу освоить в полном объеме выделенные на текущий год средства. Глава города подчеркнул важность пересмотра существующих подходов к организации работ для ускорения темпов строительства, чтобы завершить объект в запланированный срок – январь 2026 года". Пресс-служба акимата Алматы

В частности, подрядчику рекомендовано изыскать еще один проходческий комплекс и продолжить проходку правого тоннеля с двух сторон.

Также сообщается, что подрядчику поручено в кратчайшие сроки представить новый график работ с учетом мобилизации дополнительных сил.

"Ожидается, что завершение данного объекта повысит городскую мобильность, увеличив количество пользователей подземного транспорта еще на 30 тыс. человек в сутки. К примеру, открытие станций "Сарыарка" и "Бауыржан Момышулы" увеличило пассажиропоток с 50 до 110 тыс. человек". Пресс-служба акимата Алматы

В свою очередь председатель совета директоров BCN group Александр Белович сообщил, что в настоящее время на объекте задействовано около 150 специалистов и более 50 единиц специализированной техники, работы ведутся в три смены.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Проект строительства станции стартовал в 2020 году, однако с учетом стремительного развития Наурызбайского района в 2022 году принято решение скорректировать трассировку и расположение станции.

Так, протяженность перегонных тоннелей составит 1,98 км, а сама станция разместится вдоль пр. Абая, западнее ул. Ашимова. Платформа станции достигнет длины 98 м, прилегающая территория будет благоустроена, включая обустройство 380 автомобильных и 28 автобусных парковочных мест.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Как отметили в акимате, несмотря на недофинансирование проекта в 2024 году, на сегодня активно ведется разработка котлована под новую станцию.

На 100% завершена проходка левого перегонного тоннеля. Изначально проходка велась двумя комплексами по двум тоннелям одновременно со средней скоростью 3 м в сутки. Однако из-за поломки одного из проходческих комплексов по правому тоннелю работы продвинулись на 559 м из запланированных 1587.

На текущий год предусмотрено выделение 28 млрд тенге. За счет данных средств будут продолжены проходка второго тоннеля, земляные и бетонные работы по новой станции, а также закуп необходимого эксплуатационного оборудования.

14 февраля 2025 года стало известно, что в Алматинском метрополитене сократили интервал движения в часы пик.