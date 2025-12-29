#Казахстан в сравнении
Экономика и бизнес

Упрощенный налоговый режим: в Минфине рассказали, как и когда ИП смогут подать заявление

Аудит, расчет, аудитор, юридическая проверка, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2025 12:31 Фото: freepik
Вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах Мажилиса 29 декабря 2025 года рассказал, сколько индивидуальных предпринимателей (ИП) могут сменить налоговый режим в следующем году, передает корреспондент Zakon.kz.

Ержан Биржанов отметил, что механизм подачи заявлений в режим упрощенной декларации на сегодня подготовлен.

"Как вы знаете, новый Налоговый кодекс вступает в действие с 1 января 2026 года. Мы поэтому заранее это заявление не можем реализовать, потому что оно было подготовлено в реализацию нового кодекса. Мы это заявление протестировали, оно доступно в кабинете налогоплательщика в системе ИСНА. Также данное заявление мы протестировали в приложениях крупных банков. Оно будет доступно с 1 января. Сейчас же все услуги получают через приложения банков – также вы можете подать заявление, что хотите перейти на упрощенный режим. Оно автоматом у нас будет отражаться", – заверил вице-министр финансов.

По его данным, на сегодня 1,9 млн ИП работают в рамках упрощенной декларации.

"Некоторые могут остаться в упрощенной декларации, потому что там льготный режим для большинства, кто работает с физическими лицами. Вопрос к тем, кто работает с крупным бизнесом, с общеустановленным режимом, они, возможно, не будут подавать заявление. Но если налогоплательщик забыл подать заявление, такого, чтобы мы ходили, штрафовали, таких санкций у нас нет. Мы в рамках фискального сопровождения все 1,9 млн ИП будем сопровождать – сколько они сдали (заявлений. – Прим. ред.) Кто-то может забыл. Поэтому им на протяжении двух месяцев будут направляться push-уведомления, телефонные звонки, приглашения, чтобы они не забыли случайно подать заявление", – резюмировал он.

Ранее Ержан Биржанов прокомментировал информацию о том, что индивидуальные предприниматели (ИП) массово подают заявления на ликвидацию.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Информацию о массовом закрытии ИП опровергли в Минфине
11:57, Сегодня
В Минфине разъяснили новый порядок оплаты налогов для некоторых ИП
12:13, Сегодня
Несоответствие пособий инфляции объяснили в Минфине
10:30, Сегодня
