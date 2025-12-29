#Казахстан в сравнении
Общество

В Минфине разъяснили новый порядок оплаты налогов для некоторых ИП

Вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах Мажилиса 29 декабря 2025 года рассказал о налогообложении индивидуальных предпринимателей (ИП), которые с упрощенного режима перешли на общеустановленный, передает корреспондент Zakon.kz.

Ержан Биржанов заверил, что к каждому такому бизнесмену с 2026 года подкрепят бухгалтера, который бесплатно будет оказывать консультационную бухгалтерскую помощь.

"Если индивидуальный предприниматель перешел на общеустановленный режим – он предполагает введение учета доходов и расходов. То есть если он, условно, продает товар, то должен показать, за сколько купил этот товар. Иными словами – вести бухгалтерию, получать счет-фактуру. И платит налог он с разницы. Например, если купил товар за миллион тенге, а продал за 1,5 млн тенге, то платит индивидуальный подоходный налог (ИПН) с 500 тыс. тенге в размере 10% – с разницы только, с дельты, а не со всего оборота", – пояснил он.

Тогда как по упрощенной декларации, по его словам, налоги оплачивается со всего оборота и там не учитывается расходная часть.

Ранее Ержан Биржанов прокомментировал информацию о том, что индивидуальные предприниматели (ИП) массово подают заявления на ликвидацию.

Фото Оксана Даирова
