Финансы

Информацию о массовом закрытии ИП опровергли в Минфине

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2025 11:57 Фото: pexels
Вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах Мажилиса 29 декабря 2025 года прокомментировал информацию о том, что индивидуальные предприниматели (ИП) массово подают заявления на ликвидацию, передает корреспондент Zakon.kz.

Ержан Биржанов заявил о росте деловой активности в стране.

"Относительно того, что массово закрывается много индивидуальных предпринимателей, переходят на другие юрисдикции, – это не так. По сравнению с прошлым годом мы, наоборот, наблюдаем положительное сальдо – плюс 150 тыс. бизнес-субъектов. К примеру, в 2024 году по сравнению с 2023 годом у нас положительное сальдо составляло меньше 50 тыс. Наоборот, у нас с внедрением Налогового кодекса индивидуальные предприниматели не закрываются, а открытий больше становится – это статистика", – заявил он.

Вице-министр разъяснил, какие индивидуальные предприниматели подают на ликвидацию.

"Закрытие части бизнеса, который работает по упрощенке, это возможно. Я всегда говорил, что возле одного бизнеса ходят два-три ИП, которые его страхуют, чтобы он не перешел на НДС, это так называемые партнеры. Порой владельцы магазинов или каких-то объектов на своих работников открывали ИП. Сейчас этого не надо будет делать, так как мы поменяли принципы. Раньше по упрощенке порог по НДС был до 20 тыс. МРП, и он становился плательщиком НДС. Кто по упрощенке работает, у них был этот барьер – никто не хотел платить НДС, и они дробились, сейчас в рамках В2С (порог. – Прим. ред.) до 2,5 млрд – есть возможность работать легально, и в этом дроблении нет необходимости", – пояснил спикер.

Ранее министр финансов Мади Такиев рассказал, почему казахстанскому бизнесу невыгодно переезжать в соседние страны.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
