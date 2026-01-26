Около 700 тысяч казахстанцев постоянно делают ставки в букмекерских конторах – данные Минфина

Вице-министр финансов Ержан Биржанов 26 января 2026 года во время демонстрации цифровых проектов озвучил статистику налоговых поступлений от деятельности букмекерских контор, передает корреспондент Zakon.kz.

Он уточнил, что в связи с внесенными в законодательство изменениями количество взносов от букмекерских контор уменьшилось.

"В целом, за период больше года ставок было поставлено на сумму 1,6 трлн тенге. Выигрыши составили 1,2 трлн тенге. То есть, возвратность составила 75%, 25% оседает у организаций. То есть, почти 700 тысяч человек постоянно делают ставки", – сказал Биржанов.

По его словам, это примерно 15-20% от взрослого населения.

В июле 2025 года мы писали, что госорганы будут видеть историю всех онлайн-ставок казахстанцев.