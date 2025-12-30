Сколько регионов посетил Касым-Жомарт Токаев в 2025 году

Помощник президента – пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай опубликовал пост и рассказал, что в 2025 году внутриполитическая и внешняя повестка деятельности Касым-Жомарта Токаева была очень насыщенной и плодотворной, сообщает Zakon.kz.

Так, как отмечено в его Telegram-канале, уходящий год ознаменовался масштабными социально-экономическими и политическими преобразованиями, и, самое главное, позитивными изменениями в жизни граждан. Открывались новые производства, был собран богатый урожай, строились жилые дома, школы, больницы, модернизировались транспортные магистрали.

Касым-Жомарт Токаев посетил с рабочими поездками 9 регионов страны, где побывал на более чем 50 производственных, научных и социально-культурных объектах.

Кроме того, президент заслушал отчеты 16 акимов областей и городов республиканского значения.