События

Сколько часов провел в самолете и сколько километров преодолел Токаев в 2025 году

самолет Токаева, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2025 09:27 Фото: akorda.kz
30 декабря помощник – пресс-секретарь президента Руслан Желдибай рассказал о проделанной президентом работе в 2025 году, сообщает Zakon.kz.

Так, Касым-Жомарт Токаев посетил с рабочими поездками девять регионов страны. Также в течение года президент совершил 23 зарубежных визита, включая два госвизита в Россию и Узбекистан, пять официальных визитов в КНР, Иорданию, Турцию, Кыргызстан, Японию и другие.

В итоге, согласно подсчетам, за год президент во время своих визитов в регионы страны и за рубеж преодолел 168 960 километров. А время, проведенное в самолете, составило 252 часа.

коллаж о полетах президента в 2025 году, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2025 09:27

Фото: Telegram/Ruslan Zheldibay

В итогах года Руслан Желдибай также отметил, что впервые в истории Казахстана объем ВВП должен превысить 300 млрд долларов, а отечественные аграрии собрали рекордный урожай – 27 млн тонн зерна.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
