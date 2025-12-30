Сколько часов провел в самолете и сколько километров преодолел Токаев в 2025 году
Фото: akorda.kz
30 декабря помощник – пресс-секретарь президента Руслан Желдибай рассказал о проделанной президентом работе в 2025 году, сообщает Zakon.kz.
Так, Касым-Жомарт Токаев посетил с рабочими поездками девять регионов страны. Также в течение года президент совершил 23 зарубежных визита, включая два госвизита в Россию и Узбекистан, пять официальных визитов в КНР, Иорданию, Турцию, Кыргызстан, Японию и другие.
В итоге, согласно подсчетам, за год президент во время своих визитов в регионы страны и за рубеж преодолел 168 960 километров. А время, проведенное в самолете, составило 252 часа.
Фото: Telegram/Ruslan Zheldibay
В итогах года Руслан Желдибай также отметил, что впервые в истории Казахстана объем ВВП должен превысить 300 млрд долларов, а отечественные аграрии собрали рекордный урожай – 27 млн тонн зерна.
