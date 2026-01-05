Казахстан превратился в теневого поставщика дешевых ГСМ в сопредельные государства – Токаев

Правительство Казахстана в 2025 году приступило к масштабной модернизации энергетических и коммунальных объектов. Предстоит построить сотни километров инженерных сетей, обновить линии электропередач. Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

В интервью газете "Turkistan" 5 января 2026 года президент отметил, что сейчас разрабатывается финансовая матрица этого огромного проекта.

"На текущий момент количество ТЭЦ, находящихся в опасной "красной" зоне, сократилось с 19 до 10 объектов. Риск аварийности объектов снижен, результат принятых мер виден. Однако восстановить "дышащую на ладан" инфраструктуру недостаточно, нужно менять принцип работы. Поэтому модернизация призвана решить главный вопрос – улучшить инвестиционную привлекательность отрасли, создать реальные рыночные механизмы". Касым-Жомарт Токаев

По его словам, экстренные меры правительства обусловлены самой сутью проблемы, ведь энергетика и ЖКХ – это основа жизнедеятельности любой страны.

"Если этот фундамент разрушится, все остальное упадет как "карточный дом". Десятилетиями глубинные экономические проблемы замалчивались, инфраструктура городов и сел обветшала, энергетические объекты и коммунальные сети порядком износились. Накопившиеся вопросы сплелись в "гордиев узел" проблем, создав "коммунального дракона", которого нужно постоянно подкармливать бюджетными вливаниями и задабривать авральным латанием дыр. Это стало восприниматься как данность, у граждан появилось чувство безысходности". Касым-Жомарт Токаев

Между тем, как отметил глава государства, "наши правительства не спешили разгребать "авгиевы конюшни", потому что такая сложная работа не принесла бы им лавры победителей".

"Проще было докладывать о подготовке пафосных программ, например, о вхождении в тридцатку самых развитых государств, и об их "успешной" реализации. Погоня за сиюминутными результатами в ущерб реальности дорого обошлась нашему государству. Если бы меня волновал личный рейтинг, оставил бы решение проблем следующим поколениям руководителей. Но для меня гораздо важнее не мнимые, а практические результаты, даже если они связаны с отходом от привычных стереотипов. Кто выигрывал от дешевой электроэнергии? Не многодетные семьи с низкими доходами, главными выгодополучателями стали крупные предприятия. Кто выигрывал от дешевого бензина? Не студенты и не пенсионеры, которые, как правило, пользуются общественным транспортом, а близкие к власти предприниматели, которых теперь принято называть олигархами или олигополией. Кто выигрывал от низких тарифов на коммунальные услуги? Конечно, не добросовестные граждане, которые оплачивают все счета в срок, а бизнесмены-посредники, нажившие капиталы в "коммунальном болоте". Касым-Жомарт Токаев

Он подчеркнул, что цены и тарифы в Казахстане – самые низкие в "постсоветском" пространстве.

"Наша страна поневоле превратилась в теневого поставщика дешевых ГСМ в сопредельные государства, подпитывая их экономики. Поэтому настало время развенчать миф о выгодности низких тарифов для людей со скромным достатком. По факту, это скрытая субсидия богатым людям". Касым-Жомарт Токаев

Как отметил президент, для восстановления социальной справедливости следует, прежде всего, изменить сам подход к решению проблемы.

"Государство обязано поддерживать тех, кто реально нуждается – точечно, адресно, путем выплат прямых компенсаций. Поэтому повышение тарифов – это выстраданный шаг к правильной, честной экономике, в которой каждый платит по мере потребления, но помощь получает тот, кому она действительно нужна. Тарифы должны быть справедливыми: "чем больше потребляешь, тем больше платишь". Такая задача мною поставлена. Достигнуты первые положительные результаты. Внедрена дифференциация в системе оплаты, "социальная норма потребления" с минимальными тарифами для тех, кто расходует базовый минимум воды или электроэнергии". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства уверен, что "это позволит развернуть прежнюю систему в сторону справедливого распределения общественных благ, чтобы ресурсы страны работали на всех граждан, а не на избранных".

"Только так мы сможем выстроить современную инфраструктуру и эффективную энергетику, а экономика получит мощный стимул к качественному росту". Касым-Жомарт Токаев

С полным текстом интервью президента можете ознакомиться по ссылке.