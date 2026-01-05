#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
505.53
593.44
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
505.53
593.44
6.34
Экономика и бизнес

Казахстан превратился в теневого поставщика дешевых ГСМ в сопредельные государства – Токаев

Документы, госпошлина, государственная пошлина, госпошлины, государственные пошлины, тариф ЦОН, тарифы ЦОН, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2026 09:30 Фото: Zakon.kz
Правительство Казахстана в 2025 году приступило к масштабной модернизации энергетических и коммунальных объектов. Предстоит построить сотни километров инженерных сетей, обновить линии электропередач. Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

В интервью газете "Turkistan" 5 января 2026 года президент отметил, что сейчас разрабатывается финансовая матрица этого огромного проекта.

"На текущий момент количество ТЭЦ, находящихся в опасной "красной" зоне, сократилось с 19 до 10 объектов. Риск аварийности объектов снижен, результат принятых мер виден. Однако восстановить "дышащую на ладан" инфраструктуру недостаточно, нужно менять принцип работы. Поэтому модернизация призвана решить главный вопрос – улучшить инвестиционную привлекательность отрасли, создать реальные рыночные механизмы".Касым-Жомарт Токаев

По его словам, экстренные меры правительства обусловлены самой сутью проблемы, ведь энергетика и ЖКХ – это основа жизнедеятельности любой страны.

"Если этот фундамент разрушится, все остальное упадет как "карточный дом". Десятилетиями глубинные экономические проблемы замалчивались, инфраструктура городов и сел обветшала, энергетические объекты и коммунальные сети порядком износились. Накопившиеся вопросы сплелись в "гордиев узел" проблем, создав "коммунального дракона", которого нужно постоянно подкармливать бюджетными вливаниями и задабривать авральным латанием дыр. Это стало восприниматься как данность, у граждан появилось чувство безысходности".Касым-Жомарт Токаев

Между тем, как отметил глава государства, "наши правительства не спешили разгребать "авгиевы конюшни", потому что такая сложная работа не принесла бы им лавры победителей".

"Проще было докладывать о подготовке пафосных программ, например, о вхождении в тридцатку самых развитых государств, и об их "успешной" реализации. Погоня за сиюминутными результатами в ущерб реальности дорого обошлась нашему государству. Если бы меня волновал личный рейтинг, оставил бы решение проблем следующим поколениям руководителей. Но для меня гораздо важнее не мнимые, а практические результаты, даже если они связаны с отходом от привычных стереотипов. Кто выигрывал от дешевой электроэнергии? Не многодетные семьи с низкими доходами, главными выгодополучателями стали крупные предприятия. Кто выигрывал от дешевого бензина? Не студенты и не пенсионеры, которые, как правило, пользуются общественным транспортом, а близкие к власти предприниматели, которых теперь принято называть олигархами или олигополией. Кто выигрывал от низких тарифов на коммунальные услуги? Конечно, не добросовестные граждане, которые оплачивают все счета в срок, а бизнесмены-посредники, нажившие капиталы в "коммунальном болоте".Касым-Жомарт Токаев

Он подчеркнул, что цены и тарифы в Казахстане – самые низкие в "постсоветском" пространстве.

"Наша страна поневоле превратилась в теневого поставщика дешевых ГСМ в сопредельные государства, подпитывая их экономики. Поэтому настало время развенчать миф о выгодности низких тарифов для людей со скромным достатком. По факту, это скрытая субсидия богатым людям".Касым-Жомарт Токаев

Как отметил президент, для восстановления социальной справедливости следует, прежде всего, изменить сам подход к решению проблемы.

"Государство обязано поддерживать тех, кто реально нуждается – точечно, адресно, путем выплат прямых компенсаций. Поэтому повышение тарифов – это выстраданный шаг к правильной, честной экономике, в которой каждый платит по мере потребления, но помощь получает тот, кому она действительно нужна. Тарифы должны быть справедливыми: "чем больше потребляешь, тем больше платишь". Такая задача мною поставлена. Достигнуты первые положительные результаты. Внедрена дифференциация в системе оплаты, "социальная норма потребления" с минимальными тарифами для тех, кто расходует базовый минимум воды или электроэнергии".Касым-Жомарт Токаев

Глава государства уверен, что "это позволит развернуть прежнюю систему в сторону справедливого распределения общественных благ, чтобы ресурсы страны работали на всех граждан, а не на избранных".

"Только так мы сможем выстроить современную инфраструктуру и эффективную энергетику, а экономика получит мощный стимул к качественному росту".Касым-Жомарт Токаев

С полным текстом интервью президента можете ознакомиться по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Переносы сроков уже недопустимы – Токаев об Экибастузской ГРЭС
11:51, 07 февраля 2024
Переносы сроков уже недопустимы – Токаев об Экибастузской ГРЭС
Казахстан переходит на новый уровень инфраструктурного развития
14:57, 28 января 2025
Казахстан переходит на новый уровень инфраструктурного развития
Токаев высказался о заявлении, что Казахстан превратился в "штрафстан"
13:36, 28 января 2025
Токаев высказался о заявлении, что Казахстан превратился в "штрафстан"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: