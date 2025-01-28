Казахстан переходит на новый уровень инфраструктурного развития

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на расширенном заседании правительства обозначил модернизацию коммунально-энергетического сектора как важный стратегический приоритет, сообщает Zakon.kz.

Для решения накопленных годами проблем принят Национальный проект по модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры.

В числе первых задач стоит проведение капитальных ремонтных работ объектов, находящихся в критическом состоянии, - считает главный эксперт отдела глобальной экономики и устойчивого развития КИСИ при президенте РК Бауржан Умирзаков. Ведь, по данным Министерства энергетики, средний показатель износа по стране составляет более 60%, на некоторых объектах достигает 90%.

Ожидаемый социальный эффект от реализации проекта – снижение уровня аварий и уровня износа энергетических и коммунальных активов в среднем по стране до 40%.

Наряду с этим на фоне роста экономики и ввода новых производств для решения вопросов дефицита электроэнергии требуется уделить пристальное внимание качеству и своевременности ввода новых генерирующих мощностей, основанных на новых "чистых" технологиях.

Глава государства подчеркнул, что в связи с неизбежным ростом тарифов необходимо формировать в обществе культуру бережного потребления и предоставления населению возможности экономии тепла и электроэнергии.

Правительству стоит сделать упор на разработку и принятие комплекса мероприятий по развитию энергосбережения и повышению энергоэффективности в жилищном секторе.

"Среди реализуемых мер можно отметить установку автоматизированных тепловых пунктов, которые позволяют регулировать потребление тепловой энергии и сокращать расходы до 30%, а также модернизацию систем освещения, обеспечивающую до 40% экономии электроэнергии". Бауржан Умирзаков

Данные инициативы нацелены на формирование устойчивой и современной инфраструктуры, обеспечивающей комфорт и экономию, а также рациональное использование ресурсов, что способствует укреплению экономической стабильности.



Отметим, что в ходе расширенного заседания правительства глава государства поручил кабмину продолжить реализацию новой тарифной политики. Тарифы должны соответствовать рыночным условиям – иначе станет невозможной бесперебойная подача электроэнергии, тепла и воды, – отметил Касым-Жомарт Токаев.