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Переносы сроков уже недопустимы – Токаев об Экибастузской ГРЭС

Переносы сроков уже недопустимы – Токаев о Экибастузской ГРЭС Фото: akorda.kz
Выступая на расширенном заседании правительства Казахстана 7 февраля 2024 года, глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что требуется ускорить модернизацию коммунально-энергетического сектора, сообщает Zakon.kz.

Президент подчеркнул, что обеспечение бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения населенных пунктов – одна из базовых функций правительства и акиматов.

"Однако каждый отопительный сезон вскрывает одни и те же проблемы. Госорганы не извлекают уроков из системных ошибок и упущений, которые довели отрасль до ее нынешнего состояния. Затягивается строительство парогазовой установки на Алматинской ТЭЦ-2. Более 10-ти лет (с 2012 года) не можем восстановить энергоблок на Экибастузской ГРЭС-1. Есть вопросы по своевременной реализации проекта расширения и реконструкции Экибастузской ГРЭС-2. Правительство в приоритетном порядке должно завершить в этом году модернизацию 19 теплоисточников, находящихся в красной зоне риска. Следует также обеспечить ввод более 700 мегаватт дополнительной генерации. Переносы сроков уже недопустимы".Касым-Жомарт Токаев

Текстовую трансляцию с расширенного заседания правительства можете прочитать здесь.

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