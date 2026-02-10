#Казахстан в сравнении
#Казахмыс
Политика

Токаев: Государство не должно подменять собой частный капитал

Аудит, расчет, аудитор, юридическая проверка, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 12:20 Фото: freepik
Президент Касым-Жомарт Токаев во время расширенного заседания правительства заявил, что полноценный запуск нового инвестиционного цикла приобретает стратегическое значение, сообщает Zakon.kz.

Глава государства подчеркнул, что на текущий момент инвестиционная динамика положительная.

"Накопленный объем прямых иностранных инвестиций только с 2022 года превысил 84 млрд долларов. Вложения в основной капитал увеличились почти на 50%. Несмотря на улучшение притока прямых иностранных инвестиций в прошлом году, темпы их привлечения остаются недостаточными".Касым-Жомарт Токаев

Далее он добавил, что государство не должно подменять собой частный капитал.

"Гораздо проще ведь взять деньги из бюджета и самим их инвестировать, чем "ломать голову" над созданием должных условий для привлечения частного капитала. Необходимо сохранять приверженность принципам рыночной экономики".Касым-Жомарт Токаев

Также Токаев поручил прекратить практику финансирования проектов из-за опасений неосвоения бюджета.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
