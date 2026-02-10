Токаев: Государство не должно подменять собой частный капитал

Фото: freepik

Президент Касым-Жомарт Токаев во время расширенного заседания правительства заявил, что полноценный запуск нового инвестиционного цикла приобретает стратегическое значение, сообщает Zakon.kz.

Глава государства подчеркнул, что на текущий момент инвестиционная динамика положительная. "Накопленный объем прямых иностранных инвестиций только с 2022 года превысил 84 млрд долларов. Вложения в основной капитал увеличились почти на 50%. Несмотря на улучшение притока прямых иностранных инвестиций в прошлом году, темпы их привлечения остаются недостаточными". Касым-Жомарт Токаев Далее он добавил, что государство не должно подменять собой частный капитал. "Гораздо проще ведь взять деньги из бюджета и самим их инвестировать, чем "ломать голову" над созданием должных условий для привлечения частного капитала. Необходимо сохранять приверженность принципам рыночной экономики". Касым-Жомарт Токаев Также Токаев поручил прекратить практику финансирования проектов из-за опасений неосвоения бюджета.

