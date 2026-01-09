КГД сделал важное разъяснение касательно причин отказов в переходе на упрощенку

В Казахстане участились случаи отказов в принятии уведомлений о переходе на специальный налоговый режим (СНР) на основе упрощенной декларации, сообщает Zakon.kz.

Как следует из разъяснений Комитета государственных доходов МФ РК, отказы формируются автоматически информационной системой Комитета государственных доходов. Основание – использование налогоплательщиками кодов ОКЭД, которые были изменены или исключены из классификатора.

В частности, код ОКЭД 86900 был упразднен и заменен на коды 86901 и 86909, а код 62022 полностью исключен из классификатора. Использование таких кодов при подаче уведомлений приводит к автоматическому отказу в переходе на режим упрощенной декларации.

В связи с этим налогоплательщикам рекомендовано до подачи уведомления привести свои регистрационные данные в соответствие с действующей редакцией ОКЭД.Индивидуальным предпринимателям необходимо подать уведомление об изменении регистрационных данных, юридическим лицам – заявление о внесении изменений через регистрирующие органы либо через Кабинет корреспондента системы "Е-статистика".

После актуализации вида экономической деятельности и при соблюдении всех условий применения СНР налогоплательщики вправе повторно подать уведомление о выборе режима налогообложения.

В Комитете государственных доходов также напомнили, что уведомление о переходе на упрощенную декларацию необходимо представить не позднее 1 марта 2026 года. В противном случае налогоплательщик будет считаться применяющим общеустановленный порядок налогообложения с 1 января 2026 года.

