Нацбанк сделал важное разъяснение касательно обмена валюты в Казахстане

В Национальном банке Казахстана (НБК) в связи с участившимися обращениями населения сегодня, 10 июня 2025 года, разъяснили порядок осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой на территории РК, сообщает Zakon.kz.

Как напомнили в монетарном регуляторе, согласно Правилам осуществления обменных операций, годными к обращению законными платежными средствами признаются банкноты иностранной валюты, которые:

являются законным средством наличного платежа на территории соответствующей страны-эмитента;

соответствуют полному описанию, указанному в справочных материалах страны-эмитента.

Порядок осуществления покупки и продажи негодных и неплатежных банкнот иностранной валюты

"Банкноты иностранной валюты признаются неплатежными – если они выведены из обращения банком-эмитентом соответствующего иностранного государства, а также негодными – при наличии разрывов, повреждений и других дефектов... Покупка и замена таких банкнот осуществляется только уполномоченными банками, имеющими договоры с иностранными банками на проведение инкассовых операций". Пресс-служба НБК

В Нацбанке отметили, что комиссия за данные операции не должна превышать 10% от номинальной стоимости.

При этом клиент подписывает письменное согласие на условия инкассо и информируется о возможности отказа со стороны банка-эмитента (иностранный банк) в проведении обмена.

Порядок действий при необоснованном отказе в осуществлении покупки и продажи годных к обращению банкнот иностранной валюты

По данным НБК, не допускаются ограничения по номиналу и году выпуска наличной иностранной валюты, если они являются годными к обращению. Обменный пункт не вправе отказать физическому лицу в обмене валюты при наличии у него необходимой суммы в иностранной и национальной валюте, за исключением следующих случаев:

применение мер, предусмотренных с требованиями закона о ПОД/ФТ;

непредоставление документа, удостоверяющего личность, или данных, подтверждающих личность через сервис цифровых документов.

"В случае необоснованного отказа в обменной операции граждане вправе подать жалобу в территориальный филиал Национального банка по месту нахождения обменного пункта. В жалобе следует указать обстоятельства отказа и приложить имеющиеся документы для принятия соответствующих законом мер", – заключили в пресс-службе монетарного регулятора.

5 июня 2025 года председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов рассказал, когда обменники обяжут убрать уличные табло с курсами валют.