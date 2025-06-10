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Финансы

Нацбанк сделал важное разъяснение касательно обмена валюты в Казахстане

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В Национальном банке Казахстана (НБК) в связи с участившимися обращениями населения сегодня, 10 июня 2025 года, разъяснили порядок осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой на территории РК, сообщает Zakon.kz.

Как напомнили в монетарном регуляторе, согласно Правилам осуществления обменных операций, годными к обращению законными платежными средствами признаются банкноты иностранной валюты, которые:

  • являются законным средством наличного платежа на территории соответствующей страны-эмитента;
  • соответствуют полному описанию, указанному в справочных материалах страны-эмитента.

Порядок осуществления покупки и продажи негодных и неплатежных банкнот иностранной валюты

"Банкноты иностранной валюты признаются неплатежными – если они выведены из обращения банком-эмитентом соответствующего иностранного государства, а также негодными – при наличии разрывов, повреждений и других дефектов... Покупка и замена таких банкнот осуществляется только уполномоченными банками, имеющими договоры с иностранными банками на проведение инкассовых операций".Пресс-служба НБК

В Нацбанке отметили, что комиссия за данные операции не должна превышать 10% от номинальной стоимости.

При этом клиент подписывает письменное согласие на условия инкассо и информируется о возможности отказа со стороны банка-эмитента (иностранный банк) в проведении обмена.

Порядок действий при необоснованном отказе в осуществлении покупки и продажи годных к обращению банкнот иностранной валюты

По данным НБК, не допускаются ограничения по номиналу и году выпуска наличной иностранной валюты, если они являются годными к обращению. Обменный пункт не вправе отказать физическому лицу в обмене валюты при наличии у него необходимой суммы в иностранной и национальной валюте, за исключением следующих случаев:

  • применение мер, предусмотренных с требованиями закона о ПОД/ФТ;
  • непредоставление документа, удостоверяющего личность, или данных, подтверждающих личность через сервис цифровых документов.
"В случае необоснованного отказа в обменной операции граждане вправе подать жалобу в территориальный филиал Национального банка по месту нахождения обменного пункта. В жалобе следует указать обстоятельства отказа и приложить имеющиеся документы для принятия соответствующих законом мер", – заключили в пресс-службе монетарного регулятора.

5 июня 2025 года председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов рассказал, когда обменники обяжут убрать уличные табло с курсами валют.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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