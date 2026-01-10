#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
509.94
593.88
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
509.94
593.88
6.43
Экономика и бизнес

В Казахстане фермеры бьют тревогу на фоне возможного запрета на вывоз овощей

Зеленый базар, базар, рынок, продукты питания, овощи, фрукты, овощной отдел, фруктовый отдел, цены на овощи, цены на фрукты, фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2026 00:04 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Министерстве сельского хозяйства рассматривают возможность введения временных ограничений на вывоз овощей сроком до трех месяцев, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве считают, что такие меры позволят избежать дефицита продукции в межсезонье. Однако аграрии Павлодарской области не поддерживают инициативу и заявляют об отсутствии рисков для продовольственной безопасности, пишет 24.kz.

Как отмечают растениеводы региона, внутренний рынок полностью обеспечен овощами. В Павлодарской области морковью засеяно более 5 тысяч гектаров. При благоприятной урожайности излишки традиционно направляются на экспорт в Россию и Узбекистан. В случае закрытия экспортных направлений фермеры опасаются потери доходов.

По данным региональных властей, в 2025 году в области собрано до 70 тысяч тонн моркови, при этом торговые сети региона способны принять не более 5 тысяч тонн. Остальная продукция хранится на складах или экспортируется.

"На сегодняшний день в овощехранилищах имеется 64 тысячи тонн моркови для реализации, список хозяйств имеется. Из 64 тысяч тонн на сегодняшний день 30,2 тысячи тонн хранятся в хранилищах, не оборудованных морозильной техникой, то есть есть риски, что уже в конце февраля – начале марта овощи могут пойти в порчу", – рассказал руководитель Управления сельского хозяйства Павлодарской области Адиль Исин.

Фермеры подчеркивают, что экспорт позволяет своевременно реализовывать продукцию и избегать потерь. Так, аграрий Зейнолла Салменбаев ранее отправил урожай в Новосибирск, Омск и Кемерово, что позволило сохранить качество овощей и получить прибыль.

Представители сельхозкооперативов считают, что ограничения негативно отразятся на отрасли. По их словам, морковь остается доступным продуктом, а низкая цена компенсируется объемами продаж.

"Нужно, чтобы границы были открыты, хотя бы не мешать. Сейчас цена на морковь 70-80 тенге. Если бы был дефицит, цена была бы высокой", – говорит руководитель сельскохозяйственного производственного кооператива Николай Надедов.

Против экспортных запретов также выступают депутаты. По их мнению, ограничения приведут к потере внешних рынков и усилению конкурентов.

"Нельзя вводить запреты. Тем более мы конкурируем с Российской Федерацией. Если мы перестанем продавать в тот же Узбекистан, наше место сразу займут российские поставщики, и мы потеряем рынок, а это дополнительные доходы для страны", – сказал депутат Мажилиса Парламента РК Нуржан Ашимбетов.

В 2025 году в Казахстане были собраны рекордные за несколько лет урожаи картофеля и более миллиона тонн бобовых культур. Эксперты отрасли считают, что предпосылок для дефицита нет, а предлагаемые ограничения называют экономически необоснованными.

В то же время в Минсельхозе настаивают, что временные меры необходимы для защиты внутреннего рынка и стабилизации цен в межсезонный период.

Ранее Министерство сельского хозяйства разъяснило причины введения временных ограничений на экспорт говядины.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
В Казахстане продлят запрет на вывоз некоторых видов рыбы
12:14, 20 ноября 2024
В Казахстане продлят запрет на вывоз некоторых видов рыбы
МСХ подготовило приказ о введении запрета на вывоз лука
10:42, 18 января 2023
МСХ подготовило приказ о введении запрета на вывоз лука
Запрет на вывоз маточного поголовья крупного и мелкого рогатого скота продлят в Казахстане
10:01, 08 декабря 2023
Запрет на вывоз маточного поголовья крупного и мелкого рогатого скота продлят в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: