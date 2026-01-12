#Казахстан в сравнении
Экономика и бизнес

"До 1 марта 2026 года": опубликована важная информация для предпринимателей Казахстана

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2026 19:50 Фото: freepik
Комитет государственных доходов (КГД) Министерства финансов (МФ) Казахстана сегодня, 12 января 2026 года, обратился к предпринимателям с важной информацией, сообщает Zakon.kz.

Из нее следует, что:

"В целях обеспечения своевременного перехода на выбранный режим налогообложения комитетом принято решение о предоставлении временной возможности представления налогового заявления на отзыв налоговой отчетности. Данное заявление будет доступно в старом и новом КНП до 1 марта 2026 года, то есть в течение переходного периода".

При этом, как отметили налоговики, формы налоговой отчетности подлежат отзыву в той информационной системе, в которой они поданы (в случае представления ФНО в новом КНП – заполнение и представление НЗ на отзыв также необходимо осуществлять в новом КНП. В случае, если ФНО представлена в старом КНП, то и заявление на отзыв необходимо подавать в старом КНП).

"Также, учитывая, что норма относительно возможности отзыва ФНО исключена в соответствии с новым Налоговым кодексом, данный функционал необходимо использовать только в целях своевременного выбора режима налогообложения, а также прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем".Пресс-служба КГД

9 января 2026 года в Комитете госдоходов сделали важное разъяснение касательно причин отказов в переходе на упрощенку.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
