"До 1 марта 2026 года": опубликована важная информация для предпринимателей Казахстана

Комитет государственных доходов (КГД) Министерства финансов (МФ) Казахстана сегодня, 12 января 2026 года, обратился к предпринимателям с важной информацией, сообщает Zakon.kz.

Из нее следует, что:

"В целях обеспечения своевременного перехода на выбранный режим налогообложения комитетом принято решение о предоставлении временной возможности представления налогового заявления на отзыв налоговой отчетности. Данное заявление будет доступно в старом и новом КНП до 1 марта 2026 года, то есть в течение переходного периода".

При этом, как отметили налоговики, формы налоговой отчетности подлежат отзыву в той информационной системе, в которой они поданы (в случае представления ФНО в новом КНП – заполнение и представление НЗ на отзыв также необходимо осуществлять в новом КНП. В случае, если ФНО представлена в старом КНП, то и заявление на отзыв необходимо подавать в старом КНП).

"Также, учитывая, что норма относительно возможности отзыва ФНО исключена в соответствии с новым Налоговым кодексом, данный функционал необходимо использовать только в целях своевременного выбора режима налогообложения, а также прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем". Пресс-служба КГД

9 января 2026 года в Комитете госдоходов сделали важное разъяснение касательно причин отказов в переходе на упрощенку.