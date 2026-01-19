#Казахстан в сравнении
Экономика и бизнес

КГД обратился к перевозчикам с важной информацией по навигационным пломбам

Фуры, фура, грузовые машины, грузовая машина, грузовик, грузовики, перевозка груза, груз, грузоперевозки, грузовые перевозки, трасса, дорога, логистика, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2026 17:58 Фото: unsplash
Сегодня, 19 января 2026 года, Комитет государственных доходов (КГД) Министерства финансов (МФ) Казахстана распространил для перевозчиков важную информацию по навигационным пломбам, сообщает Zakon.kz.

Из нее следует, что в соответствии с решением коллегии Евразийской экономической комиссии "на территории Евразийского экономического союза с 11 февраля 2026 года вводится отслеживание с применением навигационных пломб в отношении товаров, перемещаемых по территории двух и более государств-членов".

"Отслеживание с применением навигационных пломб будет вводиться поэтапно в отношении товаров, перемещаемых автомобильным и железнодорожным транспортом при таможенных процедурах таможенного транзита и экспорта, а также в рамках взаимной торговли государств-членов союза. Обращаем внимание представителей бизнеса, в том числе перевозчиков, экспедиторов и других лиц, участвующих в перевозочных процессах, о необходимости соблюдения требований законодательства союза и Республики Казахстан, для обеспечения непрерывности логистических процессов и соблюдения сроков перевозки", – предупредили в КГД.

О том, кто может не платить ИПН в Казахстане, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
