КГД обратился к перевозчикам с важной информацией по навигационным пломбам

Сегодня, 19 января 2026 года, Комитет государственных доходов (КГД) Министерства финансов (МФ) Казахстана распространил для перевозчиков важную информацию по навигационным пломбам, сообщает Zakon.kz.

Из нее следует, что в соответствии с решением коллегии Евразийской экономической комиссии "на территории Евразийского экономического союза с 11 февраля 2026 года вводится отслеживание с применением навигационных пломб в отношении товаров, перемещаемых по территории двух и более государств-членов".

"Отслеживание с применением навигационных пломб будет вводиться поэтапно в отношении товаров, перемещаемых автомобильным и железнодорожным транспортом при таможенных процедурах таможенного транзита и экспорта, а также в рамках взаимной торговли государств-членов союза. Обращаем внимание представителей бизнеса, в том числе перевозчиков, экспедиторов и других лиц, участвующих в перевозочных процессах, о необходимости соблюдения требований законодательства союза и Республики Казахстан, для обеспечения непрерывности логистических процессов и соблюдения сроков перевозки", – предупредили в КГД.

