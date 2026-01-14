Фермеры не понимают целей правительства: депутат раскритиковал ограничения экспорта агропродукции

Депутат Мажилиса Темир Кырыкбаев 14 января 2026 года в своем депзапросе потребовал объяснить необходимость ограничений на экспорт сельхозпродукции, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что в настоящее время предложение о введении новых ограничений на экспорт сельскохозяйственной продукции, в том числе моркови, вызывает недовольство среди фермеров и предпринимателей.

"Представители бизнеса не понимают, какую конкретную стратегическую цель преследует правительство, принимая такие меры. Как показывает практика, запрет на экспорт не приводит к снижению цен, напротив, рост цен продолжается. При этом основная нагрузка ложится на производителей. Посредники и другие участники логистической цепочки от введения таких ограничений не страдают, поскольку известно, что к моменту поступления товара на прилавки магазинов его стоимость возрастает в несколько раз. Эксперты считают неэффективным стабилизировать цены исключительно за счет ограничения экспорта. Бизнес-сообщество открыто заявляет о своей позиции: если государство четко определит необходимый объем продукции для внутреннего рынка, фермеры готовы его обеспечить", – сказал Кырыкбаев.

По данным Союза картофелеводов и овощеводов Казахстана, склады заполнены, дефицита моркови и картофеля нет. В этой связи, по словам мажилисмена, возникает сомнение в объективности данных о нехватке продукции, представленных Министерством сельского хозяйства РК.

"Это свидетельствует об отсутствии системного диалога между государством и производителями. К примеру, только в Павлодарской области у фермеров имеется более 120 тыс. тонн запасов моркови. В текущих условиях даже реализация по цене 80 тенге за килограмм вызывает трудности из-за низкого спроса. При этом морковь – продукт не длительного хранения. Следовательно, временное ограничение экспорта еще больше сужает возможности сбыта уже имеющихся объемов. Непродуманные административные решения ослабляют позиции отечественных фермеров на внешних рынках и приводят к утрате занятых ими ниш в пользу конкурентов. Логистические и партнерские связи, формировавшиеся годами, могут быть разрушены вследствие одного решения", – отметил Кырыкбаев.

Он напомнил, что ранее аналогичные ограничения уже вводились на экспорт картофеля, мяса и лука, однако должных выводов по их итогам сделано не было. Краткосрочные административные подходы по-прежнему преобладают.

В связи с этим депутат попросил правительство ответить на следующие вопросы:

На каких экономических и статистических расчетах основано предложение о введении экспортных ограничений, какие данные по потребностям внутреннего рынка и имеющимся запасам использовались и какой орган несет ответственность за их достоверность?

Рассматривалась ли в условиях сохраняющегося роста цен возможность применения системных механизмов – регулирования торговых надбавок, оптимизации логистики и стабилизационных закупок – вместо административного ограничения экспорта, и каковы результаты такого рассмотрения?

Планируется ли разработка четкой и понятной модели, позволяющей гарантированно обеспечивать внутренний рынок необходимым объемом продукции и одновременно предоставлять возможность экспорта избыточных объемов?

Ранее мы писали, что Казахстан введет запрет на вывоз моркови.