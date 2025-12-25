#Казахстан в сравнении
Право

Казахстан введет запрет на вывоз моркови

Овощи, супермаркет, маркет, продуктовый, продукты питания, овощной отдел, морковь, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 10:16 Фото: Zakon.kz
Министерство сельского хозяйства подготовило приказ "О некоторых вопросах вывоза моркови с территории Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В частности, устанавливается временный запрет сроком на 3 месяца на вывоз свежей и охлажденной моркови из Казахстана всеми видами транспорта в третьи страны и страны ЕАЭС, за исключением транзита.

Как поясняется, запрет вводится в целях обеспечения продовольственной безопасности страны.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 29 декабря.

Ранее сообщалось, что в Казахстане продлят ограничения на вывоз говядины.

Кроме того, введен временный запрет на ввоз куриных яиц.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
