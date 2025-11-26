#АЭС в Казахстане
Общество

Отменить запрет на экспорт мяса из Казахстана предлагает депутат

Мясной цех, мясо, разделка мяса, цены на мясо, мясная продукция, стоимость мяса , фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2025 20:37 Фото: Zakon.kz
Депутат Мажилиса Темир Кырыкбаев на пленарном заседании палаты 26 ноября 2025 года рассказал, к чему может привести долгосрочный запрет на экспорт мяса из страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Темир Кырыкбаев заявил, что к нему с жалобами обращаются фермеры, переработчики и отраслевые ассоциаций в связи с введением запрета на экспорт мяса из Республики Казахстан.

"В результате запрета доходы фермеров снизились, закупочные цены резко упали, инвестиционная привлекательность снизилась, рыночные механизмы были нарушены, что создало хаос и неопределенность. Считаю, что запрет на экспорт не обоснован с экономической точки зрения, поскольку это решение ограничит доступ страны на внешние рынки в будущем и будет способствовать трехкратному росту цен на КРС", – сказал он.

В пример он привел Аргентину, которая неоднократно запрещала экспорт говядины. В результате, заявил депутат, поголовье скота сократилось на миллионы, тысячи ферм обанкротились, экспорт сократился вдвое, рынки были захвачены конкурентами, а восстановление отрасли заняло более 10 лет.

"Снятие ограничения позволит нашей стране не упустить возможность сохранить поголовье скота, предотвратить банкротство фермеров, сохранить традиционную отрасль и развить экспортный потенциал в долгосрочной перспективе. В связи с вышеизложенным прошу полностью и безоговорочно отменить запрет на экспорт мясной продукции из Республики Казахстан", – сказал мажилисмен, обращаясь в главе МСХ.

Ранее сообщалось, что министерство сельского хозяйства подготовило проект приказа "О некоторых вопросах вывоза мяса крупного рогатого скота (говядины) с территории Республики Казахстан". Документом предусмотрено введение сроком до 31 декабря 2025 года количественных ограничений (квоты) на вывоз мяса крупного рогатого скота (говядины) с территории Республики Казахстан в третьи страны и в страны Евразийского экономического союза.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
