Напоминает лотерею - об изъянах в дополнительном образовании заявила депутат

Депутат Мажилиса Ирина Смирнова 14 января 2026 года в своем депзапросе подняла проблемные вопросы дополнительного образования, передает корреспондент Zakon.kz.

Она подчеркнула, что дополнительное образование детей является критически важным элементом формирования успешной, гармонично развитой личности, готовой к вызовам современного мира. Оно раскрывает таланты, формирует soft skills, обеспечивает социальную адаптацию и предпрофессиональную ориентацию.

"В условиях стремительной цифровизации и глобальной конкуренции доступность качественного допобразования из вопроса развития превращается в вопрос национальной безопасности и устойчивого будущего каждого ребенка. Однако современная система организации дополнительного образования в Республике Казахстан демонстрирует системные изъяны, ведущие к ограничению доступа детей, неэффективному использованию бюджетных средств и низкому качеству услуг", - сказала Смирнова.

Критике депутата подверглась и ваучерная система дополнительного образования.

"Имитация доступности через "дефицитные ваучеры". Существующая система сертификатов напоминает не полноценный механизм обеспечения услуги, а скорее лотерею, где ваучер достается далеко не каждому желающему ребенку. Это создает неравенство уже на старте, превращая дополнительное образование из общедоступного блага в привилегию для "избранных" по формальным или неформальным критериям. Вопрос не в том, существует ли инструмент, а в том, достигает ли он цели", - отметила Смирнова.

Кроме того, по ее мнению, ситуацию усугубляет ведомственная разобщенность. По ее словам, разделение кружкового дополнительного образования между Министерством просвещения, Министерством культуры и информации, и Министерством туризма и спорта приводит к катастрофической несогласованности.

"Воплощается пословица "у семи нянек дитя без глазу": каждое ведомство тянет одеяло на себя, отвечая за свою "треть" ребенка, в то время как целостная система развития личности не выстроена. Методическое обеспечение, контроль качества и принципы распределения средств разнятся, создавая хаос. Бюджетные средства не доходят до конечного потребителя. Несмотря на значительные бюджетные ассигнования, механизм их доведения неэффективен. Деньги распыляются на процедуры разрозненных ведомственных структур, а не на гарантированное предоставление услуги каждому ребенку. Ваучер, который не может получить каждый, — это индикатор нефинансируемой в полной мере государственной обязанности", - добавила депутат.

Для исправления ситуации Смирнова предлагает:

дать правовую оценку сложившейся практике ограниченного (дефицитного) распределения ваучеров на дополнительное образование;

рассмотреть вопрос о закреплении функции методологического, организационного и финансового обеспечения всей системы дополнительного образования за Министерством просвещения как ведомством, отвечающим за образовательный и воспитательный процесс в целом;

разработать и внедрить в пилотном режиме (например, в одном регионе) государственную цифровую платформу "Дополнительное образование детей".

