Рост транзита: в Казахстане снижены цены на авиатопливо для международных авиакомпаний

Правительство РК приняло системное решение, направленное на повышение конкурентоспособности отечественных аэропортов и усиление транзитного потенциала страны.

Реализация комплекса государственных мер по обеспечению доступа к аэропортовой инфраструктуре и снижению налоговой нагрузки позволила специализированному авиатопливному оператору – ТОО "КазМунайГаз-Аэро" (дочерняя компания АО НК "КазМунайГаз") – предложить международным авиакомпаниям качественно новые условия.

С января 2026 года стоимость заправки воздушных судов "в крыло" для зарубежных грузовых и пассажирских перевозчиков удалось снизить до уровня 930-1000 долларов за тонну авиакеросина с учетом текущей рыночной конъюнктуры, в то время как прежде в воздушных гаванях городов республиканского значения она составляла 1200 долларов.

Данная мера реализуется в рамках системной политики правительства по формированию прозрачного и предсказуемого рынка авиатоплива. Снижение стоимости авиатоплива, внедрение международной практики авиатопливных операторов, а также единых конкурентных условий на рынке создают прочную основу для превращения Казахстана в один из ключевых авиационных транзитных хабов региона.

Сегодня "КазМунайГаз-Аэро" имеет прямые договоры на заправку воздушных судов "в крыло" с рядом ведущих международных авиакомпаний, включая Turkish Airlines, Turkish Cargo, FlyDubai, Red Sea, Air Cairo, Somon Air, FlyMeta и Silk Way West Airlines.

Принятое решение по новой единой стоимости авиатоплива открывает возможности для привлечения в отечественные аэропорты таких крупных авиакомпаний, как Lufthansa, Emirates, Qatar Airways, Air China, а также ведущих мировых грузовых операторов.

Дополнительно в рамках исполнения поручений правительства по расширению географии поставщиков авиатопливных ресурсов КазМунайГаз через дочернюю компанию "КазМунайГаз-Аэро" совместно с казахстанской логистической компанией осуществил поставку пробной партии авиационного топлива марки Jet A-1 напрямую от производителя – с нефтехимического завода Dushanzi Petrochemical (КНР).

В дальнейшем планируется использование данного авиатоплива для заправки воздушных судов "в крыло", в том числе международных авиакомпаний, выполняющих рейсы через аэропорты Казахстана.

В целом, созданные правительством условия позволят КМГ-Аэро как одному из крупных поставщиков авиатоплива обеспечить конкурентные ценовые предложения для международных авиакомпаний.