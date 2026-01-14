#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
509.75
594.67
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
509.75
594.67
6.46
Экономика и бизнес

Рост транзита: в Казахстане снижены цены на авиатопливо для международных авиакомпаний

Рост транзита, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2026 14:22 Фото: ТОО "КазМунайГаз - Аэро"
Правительство РК приняло системное решение, направленное на повышение конкурентоспособности отечественных аэропортов и усиление транзитного потенциала страны.

Реализация комплекса государственных мер по обеспечению доступа к аэропортовой инфраструктуре и снижению налоговой нагрузки позволила специализированному авиатопливному оператору – ТОО "КазМунайГаз-Аэро" (дочерняя компания АО НК "КазМунайГаз") – предложить международным авиакомпаниям качественно новые условия.

С января 2026 года стоимость заправки воздушных судов "в крыло" для зарубежных грузовых и пассажирских перевозчиков удалось снизить до уровня 930-1000 долларов за тонну авиакеросина с учетом текущей рыночной конъюнктуры, в то время как прежде в воздушных гаванях городов республиканского значения она составляла 1200 долларов.

Данная мера реализуется в рамках системной политики правительства по формированию прозрачного и предсказуемого рынка авиатоплива. Снижение стоимости авиатоплива, внедрение международной практики авиатопливных операторов, а также единых конкурентных условий на рынке создают прочную основу для превращения Казахстана в один из ключевых авиационных транзитных хабов региона.

Сегодня "КазМунайГаз-Аэро" имеет прямые договоры на заправку воздушных судов "в крыло" с рядом ведущих международных авиакомпаний, включая Turkish Airlines, Turkish Cargo, FlyDubai, Red Sea, Air Cairo, Somon Air, FlyMeta и Silk Way West Airlines.

Принятое решение по новой единой стоимости авиатоплива открывает возможности для привлечения в отечественные аэропорты таких крупных авиакомпаний, как Lufthansa, Emirates, Qatar Airways, Air China, а также ведущих мировых грузовых операторов.

Дополнительно в рамках исполнения поручений правительства по расширению географии поставщиков авиатопливных ресурсов КазМунайГаз через дочернюю компанию "КазМунайГаз-Аэро" совместно с казахстанской логистической компанией осуществил поставку пробной партии авиационного топлива марки Jet A-1 напрямую от производителя – с нефтехимического завода Dushanzi Petrochemical (КНР).

В дальнейшем планируется использование данного авиатоплива для заправки воздушных судов "в крыло", в том числе международных авиакомпаний, выполняющих рейсы через аэропорты Казахстана.

В целом, созданные правительством условия позволят КМГ-Аэро как одному из крупных поставщиков авиатоплива обеспечить конкурентные ценовые предложения для международных авиакомпаний.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Транспортная сфера может стать новой точкой роста экономики Казахстана – Алихан Смаилов
20:53, 28 декабря 2023
Транспортная сфера может стать новой точкой роста экономики Казахстана – Алихан Смаилов
Реализация Послания президента: какой будет транспортная инфраструктура к концу 2024 года
08:18, 23 августа 2024
Реализация Послания президента: какой будет транспортная инфраструктура к концу 2024 года
Стоит ли казахстанцам ожидать роста цен на лекарства
13:03, 23 июля 2024
Стоит ли казахстанцам ожидать роста цен на лекарства
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: