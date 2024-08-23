Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Реализация Послания Президента: какой будет транспортная инфраструктура к концу 2024 года

Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, президент , фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2024 08:18 Фото: akorda.kz
Правительство Казахстана приняло комплекс системных мер, направленных на развитие транспортной инфраструктуры, сообщает Zakon.kz.

Во исполнение поручения Президента, данном в Послании народу Казахстана "Экономический курс Справедливого Казахстана", правительство реализует масштабную государственную программу по улучшению дорожной инфраструктуры. В частности, она направлена на развитие транспортной сети страны.

В 2024 году объем дорожно-строительных работ достигнет рекордных 12 тыс. км, из которых 8 тыс. км составляют республиканские дороги, обеспечивающие стратегически важные транспортные артерии, связывающие регионы страны. Оставшиеся 4 тыс. км приходятся на дороги местного значения.

До конца года планируется завершить строительство, реконструкцию и ремонт 7 тыс. км дорог.

  • В Туркестанской области, завершается строительство тоннеля на перевале Шакпак баба. Его длина 840 метров. Сооружение имеет огромное значение для региона, так как перевал является сложным участком транспортного коридора "Западная Европа – Западный Китай". В настоящее время основные строительные работы завершены, включая укладку бетона и асфальта. На данный момент ведутся пуско-наладочные работы по установке систем видеонаблюдения, вентиляционного и противопожарного оборудования.
  • Еще одним важным объектом развития транспортной инфраструктуры является строительство автомобильного путепровода на станции Шамалган в Алматинской области. Ожидается, что открытие путепровода обеспечит безопасность и беспрепятственный проезд автотранспорта через железнодорожные пути.
  • На востоке Казахстана завершается строительство мостового перехода через Бухтарминское водохранилище, длиной 1 316 метров. Помимо самого моста, проект включает строительство подъездных путей общей протяженностью 19 км, что позволит улучшить транспортное сообщение в Восточно-Казахстанской области. В настоящее время завершены работы по устройству 21 опоры и монтажу 20 металлических пролетов. Ведется укладка асфальтобетонного покрытия на мосту и подъездных путях.
  • Этот мост имеет стратегическое значение для региона, поскольку ранее жители удаленных районов были вынуждены использовать паромную переправу. Новый мост не только сократит время в пути, но и обеспечит безопасность передвижения.
  • Кроме того, началась реконструкция автодороги "Кызылорда – Жезказган", которая соединяет южные и центральные регионы Казахстана. Реконструкция предполагает комплексные работы по улучшению дорожного полотна, укреплению обочин и модернизации инфраструктуры. Этот проект позволит решить давние проблемы и обеспечит безопасное и комфортное передвижение по данной магистрали.
  • На сегодня завершается реконструкция крупных транспортных артерий, таких как "Караганда – Алматы", "Талдыкорган – Усть-Каменогорск" и "Актобе – Атырау – Астрахань". Эти проекты сократят время в пути, снизят транспортные издержки и повысят безопасность дорожного движения. Общая протяженность данных проектов – 2 тыс. км.

В рамках развития автодорожной инфраструктуры также запущена масштабная программа среднего ремонта дорог с усилением конструкции, финансируемая через БРК. Эта программа охватит 2,5 тыс. км республиканских дорог, включая участки, где ремонт не проводился более 20 лет.

Ранее стало известно, что в рамках реализации Послания президента создан промышленный каркас Казахстана.

Читайте также

Олжас Бектенов, государственный служащий, Казахстан
Олжас Бектенов поручил усилить поддержку отечественных производителей
Казахстанский министр выступил перед Токаевым и Рахмоном
Казахстанский министр выступил перед Токаевым и Рахмоном
Казахстан и Таджикистан подпишут документ, имеющий историческое значение
Казахстан и Таджикистан подпишут документ, имеющий историческое значение
Аксинья Титова
Транспорт Токаев Касым-Жомарт Казахстан 2024 год Строительство дорог Автодороги Дороги Президенты
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Серебро и золото в астрологии
Каким знакам зодиака нельзя носить серебро, а каким – золото
Ферросплав, кража, Абайская область
Отправленный в Индию и Японию ферросплав на 370 млн тенге украли в Казахстане
Астана, Курбан айт, Минтруда и социальной защиты населения
Дадут ли казахстанцам день отдыха из-за отмены выходного на Курбан айт
Развод Алсу и Абрамова, дата развода
Появились новости о разводе Алсу и Абрамова
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: