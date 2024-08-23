Реализация Послания Президента: какой будет транспортная инфраструктура к концу 2024 года

Правительство Казахстана приняло комплекс системных мер, направленных на развитие транспортной инфраструктуры, сообщает Zakon.kz.

Во исполнение поручения Президента, данном в Послании народу Казахстана "Экономический курс Справедливого Казахстана", правительство реализует масштабную государственную программу по улучшению дорожной инфраструктуры. В частности, она направлена на развитие транспортной сети страны.

В 2024 году объем дорожно-строительных работ достигнет рекордных 12 тыс. км, из которых 8 тыс. км составляют республиканские дороги, обеспечивающие стратегически важные транспортные артерии, связывающие регионы страны. Оставшиеся 4 тыс. км приходятся на дороги местного значения.

До конца года планируется завершить строительство, реконструкцию и ремонт 7 тыс. км дорог.

В Туркестанской области, завершается строительство тоннеля на перевале Шакпак баба. Его длина 840 метров. Сооружение имеет огромное значение для региона, так как перевал является сложным участком транспортного коридора "Западная Европа – Западный Китай". В настоящее время основные строительные работы завершены, включая укладку бетона и асфальта. На данный момент ведутся пуско-наладочные работы по установке систем видеонаблюдения, вентиляционного и противопожарного оборудования.

Еще одним важным объектом развития транспортной инфраструктуры является строительство автомобильного путепровода на станции Шамалган в Алматинской области. Ожидается, что открытие путепровода обеспечит безопасность и беспрепятственный проезд автотранспорта через железнодорожные пути.

На востоке Казахстана завершается строительство мостового перехода через Бухтарминское водохранилище, длиной 1 316 метров. Помимо самого моста, проект включает строительство подъездных путей общей протяженностью 19 км, что позволит улучшить транспортное сообщение в Восточно-Казахстанской области. В настоящее время завершены работы по устройству 21 опоры и монтажу 20 металлических пролетов. Ведется укладка асфальтобетонного покрытия на мосту и подъездных путях.

Этот мост имеет стратегическое значение для региона, поскольку ранее жители удаленных районов были вынуждены использовать паромную переправу. Новый мост не только сократит время в пути, но и обеспечит безопасность передвижения.

Кроме того, началась реконструкция автодороги "Кызылорда – Жезказган", которая соединяет южные и центральные регионы Казахстана. Реконструкция предполагает комплексные работы по улучшению дорожного полотна, укреплению обочин и модернизации инфраструктуры. Этот проект позволит решить давние проблемы и обеспечит безопасное и комфортное передвижение по данной магистрали.

На сегодня завершается реконструкция крупных транспортных артерий, таких как "Караганда – Алматы", "Талдыкорган – Усть-Каменогорск" и "Актобе – Атырау – Астрахань". Эти проекты сократят время в пути, снизят транспортные издержки и повысят безопасность дорожного движения. Общая протяженность данных проектов – 2 тыс. км.

В рамках развития автодорожной инфраструктуры также запущена масштабная программа среднего ремонта дорог с усилением конструкции, финансируемая через БРК. Эта программа охватит 2,5 тыс. км республиканских дорог, включая участки, где ремонт не проводился более 20 лет.

Ранее стало известно, что в рамках реализации Послания президента создан промышленный каркас Казахстана.

