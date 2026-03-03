#Референдум-2026
Общество

За 7 лет в Казахстане обновили десятки тысяч километров дорог

Платные участки дорог, платная дорога, платные дороги, плата за проезд, стоимость проезда, БАКАД, Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2026 09:23 Фото: Zakon.kz
На особом контроле держит президент Казахстана развитие транзитного потенциала страны, которое невозможно без современной железнодорожной инфраструктуры, сообщает Zakon.kz.

Как указал в своей статье премьер-министр РК Олжас Бектенов, за семь лет президентства Токаева построено около 1 тыс. км новых железных дорог, всеми видами ремонта охвачено 9,5 тыс. км путей, в том числе капитальный ремонт произ­веден на 3,5 тыс. км.

"Модернизация железнодорожных узлов в Шымкенте, Актобе, Караганде и на приграничных направлениях повысила пропускную способность и усилила транзитный потенциал страны, обеспечив связанность регионов, снижение логистических издержек и расширение внутреннего рынка", – отметил премьер.

Он рассказал, что в 2026 году будет завершена реконструкция 124 железнодорожных вокзалов, которые не ремонтировали десятилетиями, и они практически пришли в упадок.

Кроме того, за семь лет построено и реконструировано более 25 тыс. км авто­мобильных дорог, созданы ключевые коридоры Центр – Юг, Центр – Восток, Запад – Восток, существенно обновлена местная дорожная сеть во всех регионах.

"Ремонт и строительство местных дорог, ранее десятилетиями остававшихся вне системного финансирования, дали мультипликативный эффект: сокращение издержек, рост торговли, развитие МСБ, повышение инвестиционной привлекательности регионов. Фактически дорожная сеть стала каркасом экономичес­кого пространства страны. И эта работа продолжается", – указал Бектенов.

Он также рассказал о том, как в стране за эти годы меняется отношение к минерально-сырьевой базе.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
