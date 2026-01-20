Совет директоров СПК "Актобе" рассмотрел итоги деятельности за 2025 год

Совет директоров СПК "Актобе" рассмотрел итоги деятельности корпорации за 2025 год, отметив реализацию ключевых инвестиционных и инфраструктурных проектов, развитие мер поддержки предпринимательства и последовательное совершенствование системы корпоративного управления.

В ходе заседания были рассмотрены результаты работы по основным направлениям деятельности корпорации, включая инвестиционную и инфраструктурную повестку, реализацию социальных программ, а также вопросы устойчивого развития и внутренней трансформации.

В отчетном периоде СПК "Актобе" подготовила нефинансовую (ESG) отчетность, отражающую деятельность компании в сфере устойчивого развития, социальной ответственности и корпоративного управления.

Также отмечены результаты внешних независимых оценок. СПК "Актобе" получила высокую оценку Центра зеленых финансов МФЦА по планируемому выпуску облигаций – степень соответствия международным принципам устойчивого финансирования оценена на уровне "Отлично". Кроме того, корпорации присвоен ESG-рейтинг международного рейтингового агентства Standard & Poor’s Global, что подтверждает системную работу по внедрению принципов устойчивого развития. В отчетном периоде СПК "Актобе" стала первой социальной-предпринимательской корпорацией в Казахстане, привлекшей инвестиции путем размещения социальных облигаций на международной бирже Astana International Exchange (AIX). Размещение облигаций осуществляется в рамках облигационной программы общим объемом 1 млрд тенге, направленной на привлечение внебюджетных инвестиций для социально-экономического развития региона.

Фото: акимат Актюбинской области

Совет директоров отметил активную работу по инвестиционному (фронт) блоку. В отчетном периоде в СПК "Актобе" сформирована и внедрена система экспертизы инвестиционных проектов, включающая анализ залогового обеспечения, юридическую и финансовую экспертизу, оценку рисков, а также рассмотрение проектов на профильных комитетах, что обеспечивает взвешенное принятие инвестиционных решений и повышение качества проектного отбора.

Одновременно в корпорации ведется поэтапное внедрение системы управления рисками и системы внутреннего контроля, направленных на повышение устойчивости деятельности, снижение операционных и финансовых рисков, а также усиление роли Совета директоров и профильных комитетов в системе контроля и надзора.

В рамках программы "Кен Дала-2" одобрено финансирование сельскохозяйственных товаропроизводителей на сумму более 1,1 млрд тенге, что составляет свыше 25% от общего объема финансирования по региону. За счет предоставленного финансирования засеяно 45 369 гектаров сельскохозяйственных угодий, обеспечена стабильная занятость 130 человек, а также созданы условия для своевременного проведения посевной кампании и повышения устойчивости аграрных хозяйств.

Значительные результаты достигнуты в рамках программы "Ауыл аманаты". По данной программе профинансировано 245 проектов на общую сумму 1,9 млрд тенге, направленных на развитие малого и среднего бизнеса в сельских населенных пунктах. В результате реализации проектов создано 269 новых рабочих мест, что способствовало росту занятости и предпринимательской активности на селе.

Фото: акимат Актюбинской области

В отчетном периоде СПК "Актобе" реализовала комплекс мер по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары. В рамках формирования стабилизационного фонда закуплено более 16,7 тыс. тонн овощной продукции, включая картофель – 9 024 тонны, морковь – 2 078 тонн, лук – 1 477 тонн и капусту – 2 202 тонны. Одновременно проведены товарные интервенции через коммунальные павильоны и торговые сети по ключевым видам продовольствия, включая сахар, подсолнечное масло, рис, картофель, лук, морковь и мясо кур, по фиксированным ценам.

В рамках механизма "оборотной схемы" предоставлены целевые займы на сумму 2,19 млрд тенге для обеспечения регулярных поставок мяса, муки, макаронных изделий и курятины. В целях повышения прозрачности и контроля осуществляется внедрение договоров поставки в Национальную систему прослеживаемости товаров и мониторинг через цифровую платформу "Чек Ап Онлайн".

На площадке форума Aktobe Invest СПК "Актобе" подписала соглашение с Фондом "Даму" о присоединении к Гарантийному фонду. Лимит гарантий установлен в размере 2,5 млрд тенге. Это первый в стране случай, когда социально-предпринимательская корпорация и небанковская организация получили доступ к данному инструменту.

Фото: акимат Актюбинской области

СПК "Актобе" совместно с ТОО "Айс" реализует проект по расширению молочно-товарной фермы стоимостью 7,4 млрд тенге на 1 625 голов, первая очередь уже введена в эксплуатацию. В августе 2025 года начато финансирование второго этапа, который обеспечит выпуск до 20 тыс. тонн молока в год и создание 15 рабочих мест, при этом продукция будет реализовываться по цене не выше 90% от розничной.

Отдельным блоком рассмотрены результаты реализации проектов на территории Индустриальной зоны. Заключены договоры о реализации 4 инвестиционных проектов на общую сумму 18,3 млрд тенге, направленных на развитие промышленного производства и инфраструктуры региона.

По линии модернизации многоквартирного жилищного фонда в 2025 году в г. Актобе профинансирована модернизация 7 многоквартирных жилых домов и 5 лифтов на сумму 613,3 млн тенге. На стадии завершения находятся работы по модернизации 15 многоквартирных жилых домов и 22 лифтов на общую сумму 1,8 млрд тенге.

Кроме того, СПК "Актобе" приступила к модернизации мини-рынка. По итогам открытого конкурса определен победитель по строительству и модернизации объекта, расположенного по адресу: г. Актобе, ул. Братьев Жубановых, 296г.

В рамках развития системы корпоративного управления и реализации ESG-повестки СПК "Актобе" продолжает цифровую трансформацию, внедряя международные методологии COBIT 2019 и ITIL для повышения прозрачности, устойчивости и эффективности управления ИТ-процессами.

Фото: акимат Актюбинской области

В отчетном периоде СПК "Актобе" перечислила в бюджет Актюбинской области корпоративный подоходный налог в размере 380 млн тенге, а также реализовала меры по оптимизации организационной структуры, сократив численность персонала на 24%.

Одновременно проведена независимая оценка корпоративного управления по стандартам ОЭСР/G20, по итогам которой уровень развития системы составил 65,18%. В течение отчетного периода Советом директоров проведено 16 заседаний, на которых рассмотрено 88 вопросов, связанных со стратегическим развитием и ключевыми направлениями деятельности корпорации.

Совет директоров положительно оценил результаты деятельности СПК "Актобе" за отчетный период, отметив вклад корпорации в социально-экономическое развитие региона и реализацию стратегических задач в соответствии с Планом развития СПК "Актобе" на 2024-2029 годы.