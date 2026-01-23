Эксперты предлагают установить справедливый тариф по обязательной автостраховке

Под занавес 2025 года в Мажилисе прошла презентация нового законопроекта о поправках в закон об обязательном автостраховании (ОГПО ВТС). Еще на этапе разработки проект вызвал немало споров в профессиональном сообществе.

В чем суть поправок и чем они грозят автовладельцам и страховым компаниям мы спросили у председателя Ассоциации страховщиков Казахстана Виталия Веревкина.

– Что предлагают депутаты?

– Поправки в закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств обсуждаются уже больше года. Они были инициированы группой депутатов Мажилиса и уже прошли стадию согласования в правительстве. Сейчас текст закона выносится на активное обсуждение в рабочей группе при Мажилисе РК. Коротко поправки можно сформулировать так – увеличить страховые выплаты, не увеличивая страховые премии. Депутаты предлагают увеличить размеры выплат при наступлении страхового случая (ДТП) за счет двукратного увеличения лимитов ответственности страховщика. При этом стоимость обязательной страховки оставить прежней.

Главное обоснование этой инициативы – торжество принципа социальной справедливости, как неоднократно подчеркивают инициаторы законопроекта. Жизнь дорожает, ремонт автомобилей становится все более затратным, а величина максимальной выплаты по имущественному ущербу составляет сегодня чуть более 2 млн тенге.

– Депутатов можно понять. Наверняка к ним поступают многочисленные запросы от автовладельцев, недовольных суммой выплат.

– Согласен. Как представителю страховых компаний мне очень хорошо известно, насколько выросла стоимость восстановления автомобиля за последние годы. Мы видим двукратный, троекратный рост стоимости запчастей и ремонтных работ. Мы знаем об инфляции не понаслышке и тоже считаем установленный действующим законом лимит по выплатам несправедливым по отношению к застрахованным. Но! При этом мы считаем, что принцип справедливости должен применяться ко всем участникам рынка – и к страховщикам тоже. Только в этом случае система обязательного страхования будет стабильной и будет выполнять свои функции.

– А что несправедливого в инициативе депутатов?

– Несправедлив односторонний подход. Депутаты не учитывали экономическую ситуацию на рынке ОГПО, в том числе по отношению к страховщикам. Предложения вносились очень эмоционально, что вызвало у страхового рынка серьезные опасения. Я считаю, что эмоциям не место в законотворчестве, и призываю апеллировать к статистическим данным. Иначе невозможно принимать объективные решения.

А цифры таковы: убыточность страховых организаций по этому классу страхования составляет в 2024 году 110%, в 2025 по прогнозам может дойти до 130%. Это значит, на каждые 100 тенге премии страховые компании выплачивают сегодня 130 тенге. И убыточность растет год от года. Результат такой убыточности – уменьшение количества застрахованных автолюбителей. По закону страховая компания не может отказать в приобретении автостраховки, но и агитировать за невыгодный продукт тоже не будет. По последним данным, около четверти автовладельцев ездят без обязательной автостраховки. Это значит, в случае ДТП они самостоятельно решают все вопросы по возмещению вреда, берут кредиты, загружают суды. Страховой сектор перестает быть гарантом перераспределения рисков – и это может грозить возвратом к хаосу 90-х, когда споры на дорогах решались по принципу грубой силы, а не справедливости.

– Что предлагают эксперты?

– Комплексный подход. Во-первых, повышение выплат только вместе с увеличением стоимости страховки, иначе сектор рухнет. Во-вторых, мы считаем, что увеличивать лимиты нужно постепенно и отталкиваться от страховой статистики.

Я лично вообще за то, чтобы страховые компании самостоятельно определяли тарифы на страховые полисы ОГПО ВТС. Для этого у нас есть отличная статистическая база и хорошая конкуренция на рынке. Свободный тариф поможет выстроить справедливую систему компенсации ущерба – как для автовладельцев, так и для страховых компаний, которые будут бороться за прибыльный продукт, за клиента, улучшать сервис, повышать качество обслуживания.

– И как на ваши предложения отреагировали депутаты?

– Вы знаете, кажется, нас услышали. Разработчики законопроекта согласились с аргументами рынка и готовы выслушать наши предложения по графику увеличения лимитов по выплатам и тарифам, сделанных на основе актуарных расчетов. Уже начались заседания рабочей группы, и мы надеемся на плодотворную работу по этому важному для страны законопроекту.