Светский характер образования предлагают закрепить на уровне Конституции

Соответствующее понятие отражено в статье 33 проекта новой Конституции РК. Текст статьи следующий:

Статья 33

1. Гражданам Республики Казахстан гарантируется получение начального и среднего образования в государственных учебных заведениях. Начальное и среднее образование обязательно.

2. Гражданин Республики Казахстан имеет право на получение на конкурсной основе высшего образования в государственных высших учебных заведениях в соответствии с законом.

3. Получение платного образования в частных учебных заведениях осуществляется на основаниях и в порядке, установленных законом.

4. Государство устанавливает общеобязательные стандарты образования. Деятельность всех учебных заведений должна соответствовать этим стандартам.

5. Система образования и воспитания в организациях образования на территории Республики Казахстан носит светский характер, за исключением духовных (религиозных) организаций образования.