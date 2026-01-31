Светский характер образования предлагают закрепить на уровне Конституции
Соответствующее понятие отражено в статье 33 проекта новой Конституции РК. Текст статьи следующий:
Статья 33
1. Гражданам Республики Казахстан гарантируется получение начального и среднего образования в государственных учебных заведениях. Начальное и среднее образование обязательно.
2. Гражданин Республики Казахстан имеет право на получение на конкурсной основе высшего образования в государственных высших учебных заведениях в соответствии с законом.
3. Получение платного образования в частных учебных заведениях осуществляется на основаниях и в порядке, установленных законом.
4. Государство устанавливает общеобязательные стандарты образования. Деятельность всех учебных заведений должна соответствовать этим стандартам.
5. Система образования и воспитания в организациях образования на территории Республики Казахстан носит светский характер, за исключением духовных (религиозных) организаций образования.
Также в проекте новой Конституции РК закреплено, что единственным источником государственной власти и носителем суверенитета является народ Казахстана