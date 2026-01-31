#Казахстан в сравнении
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
501.02
597.27
6.59
Общество

Светский характер образования предлагают закрепить на уровне Конституции

Студент, студенты, университет, университеты, вуз, вузы, абитуриент, абитуриенты, выпускник, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институт, институты, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2026 09:47 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Конституционная комиссия опубликовала 31 января 2026 года проект нового Основного закона. Одной из его ключевых особенностей является то, что в Основном законе предлагают закрепить принцип светского образования, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее понятие отражено в статье 33 проекта новой Конституции РК. Текст статьи следующий:

Статья 33

1. Гражданам Республики Казахстан гарантируется получение начального и среднего образования в государственных учебных заведениях. Начальное и среднее образование обязательно.

2. Гражданин Республики Казахстан имеет право на получение на конкурсной основе высшего образования в государственных высших учебных заведениях в соответствии с законом.

3. Получение платного образования в частных учебных заведениях осуществляется на основаниях и в порядке, установленных законом.

4. Государство устанавливает общеобязательные стандарты образования. Деятельность всех учебных заведений должна соответствовать этим стандартам.

5. Система образования и воспитания в организациях образования на территории Республики Казахстан носит светский характер, за исключением духовных (религиозных) организаций образования.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2026 09:47
Фокус на людях: что меняет проект новой Конституции

Также в проекте новой Конституции РК закреплено, что единственным источником государственной власти и носителем суверенитета является народ Казахстана

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
