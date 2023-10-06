Медвежья услуга: эксперт рассказал о неявных минусах дифференцированных тарифов на электроэнергию

С 1 января нового года начнут действовать поправки в законодательство, касающиеся госзакупа электроэнергии. Решение вызвало ожесточенные споры. Главный аргумент противников нововведения – возможное повышение тарифов для физлиц. Zakon.kz собрал разные мнения по вопросу.

С января 2024 года бюджетные организации перейдут от заключения договоров напрямую с гарантирующими поставщиками к госзакупкам на конкурсной основе.

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Тарифы гарантирующих поставщиков регулируются уполномоченным органом, для населения они установлены на планке ниже уровня себестоимости. Убытки при этом компенсируются посредством "затягивания поясов" бюджетным и коммерческим организациям. Отныне они, по замыслу законодателей, смогут сами выбирать поставщика и рассчитывать на более заманчивую тарификацию услуг.

Генеральный директор ТОО "Астанаэнергосбыт" Александр Зинкевич подчеркнул: изначально дифференциация по группам потребителей вводилась с целью субсидирования убыточных тарифов физических лиц за счет сверхвысоких тарифов для бюджетных организаций. Естественно, после введения поправок функцию субсидирования они выполнять перестанут, а бюджетные деньги будут работать в пользу нерегулируемых энергоснабжающих организаций, не обремененных соцнагрузкой. Итог – электроэнергия для населения подорожает.

Эксперт в сфере конкурентной политики и права, автор телеграм-канала Antitrust Monitor KZ Куат Асамбеков напомнил, что поправки разрабатывались как очередной шаг на пути формирования конкурентного рынка.

"Сейчас планируется перевести госзакуп электроэнергии на конкурсную основу, и на первый взгляд это соответствует конкурентной модели, и рынок должен от этого выигрывать", – объяснил он.

С другой стороны, спикер считает, что следует разграничить коммерческих и бюджетных потребителей:

"Если коммерческие предприятия должны иметь право выбора энергоснабжающих компаний, то целесообразность такого выбора для бюджетных организаций, конечно, под вопросом. На сегодня они, по сути, являются каналом социальной поддержки от государства для бытовых потребителей. Конечно, безадресно, но это уже другой вопрос. Поэтому целесообразно было бы сохранить привязку бюджетных организаций к гарантирующим поставщикам".

Что касается бытовых потребителей, им опять же прогнозируют резкий "скачок" цены света. К примеру, по расчетам Казахстанской электроэнергетической ассоциации, Атыраускую область ожидает подорожание более чем в два раза.

В качестве компромиссного варианта ряд ЭСО и Казахстанская электроэнергетическая ассоциация предложили до момента полной отмены дифференциации тарифов рассмотреть возможность приоритетной поставки электроэнергии бюджетным организациям гарантирующими поставщиками. Это – в ближайшей перспективе.

Впоследствии, как считают эксперты, отказ от системы дифференцированных тарифов не нанесет сокрушительного удара по самым незащищенным слоям населения лишь в случае адресного выделения целевых субсидий нуждающимся.

Однако, как рассказал Zakon.kz председатель ОЮЛ "Казахстанская ассоциация энергоснабжающих организаций" Сергей Агафонов, энергоснабжающие организации, работающие в конкурентном секторе рынка, придерживаются диаметрально противоположной точки зрения. Переход к аукционам представители отрасли назвали логичным шагом в рамках общей демонополизации экономики, ведь иные поставщики лишатся преимуществ при продаже электричества государству. Сейчас, продолжает Агафонов, статус-кво позволяет им оказывать услуги по цене, в семь раз завышенной относительно той, что установлена для населения.

"Называется это дифференциация: вроде бы снижаем людям тариф на электроэнергию, но на самом деле через высокие тарифы для госучреждений сначала изымаем средства из социальной сферы, а потом еще "накидываем" сверху на тариф для юридических лиц, которые вынуждены поднять стоимость товаров и услуг для населения. Таким образом, никакой экономии на стоимости электроэнергии у людей де-факто нет – один популизм и, что гораздо важнее, тяжелые последствия для всего рынка электроэнергии". Сергей Агафонов

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Проще говоря, линия дифференциации неизбежно закольцовывается, образуя замкнутый круг сомнительной экономии. Посему спикера возмущает тот факт, что за два года – отказ от старой системы анонсировали еще в 2022-м – не было предпринято ничего, кроме предложения еще на семь лет продлить преференции для гарантирующих поставщиков, а значит, топтаться на месте.

Он признает, что полностью откреститься от помощи населению нельзя, но оказывать ее нужно не "без разбора", а конкретным, реально нуждающимся лицам. И средств, которые высвободятся с 1 января 2024 года, как раз хватить на такой "спасательный круг".

"И положительные прецеденты уже есть: например, в Западно-Казахстанской области гарантирующий поставщик уже с 1 октября 2023 года перешел на единые тарифы для всех категорий потребителей. То есть он не только уравнивает тарифы для госучреждений со всеми остальными, но в принципе устанавливает единые тарифы для всех потребителей электроэнергии", – проинформировал спикер.

Сергей Агафонов сослался на сообщение Департамента Комитета по регулированию естественных монополий по ЗКО, где сказано, что ведомство, проанализировав всю имеющуюся информацию, приняло решение согласовать единую цену для всех потребителей в размере 24,61 тенге/кВтч с НДС, а освободившиеся после снятия бремени с бюджетных организаций средства можно будет направить на вышеупомянутую "адреску" и социальные проекты.

По мнению собеседника, отказу от дифференциации мешает нерешительность, неповоротливость уполномоченных органов, для которых проще сохранить существующую модель, нежели взять на себя ответственность за перемены, и противодействие вполне удовлетворенных настоящим положением вещей олигополий.

В завершение он заметил, что необходимость реформ особенно очевидна в свете энергозависимости Казахстана от сопредельных стран.

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Казахстанская ассоциация энергоснабжающих организаций направила на имя министра национальной экономики Казахстана Алибека Куантырова письмо, в котором просит не упустить этот шанс – отмену с 1 января 2024 года нерыночной нормы о госзакупках электроэнергии.

Вместе с тем первый заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК Рустам Ахметов заявил: одним из ключевых направлений демонополизации и развития предпринимательства является отмена дифференциации тарифов, в том числе на электроэнергию.

"Во-первых, при дифференциации тарифов происходит удешевление стоимости электроэнергии для всех групп потребителей, что означает более высокий уровень финансовой поддержки состоятельных граждан, потребляющих больше электроэнергии по сравнению с социально-уязвимыми гражданами. Во-вторых, увеличение затрат предприятий влечет увеличение готовой продукции до 30%, в связи с чем население возвращает полученные "льготы" на электроэнергию при приобретении данной продукции. В-третьих, механизм перекрестного субсидирования, на сегодняшний день, "цементирует" монопольное положение на рынке вертикально-интегрированных энергетических компаний путем предоставления преимущественных прав на розничном рынке, включая закуп их услуг бюджетными организациями или получение электроэнергии у Единого закупщика по льготным ценам". Рустам Ахметов

В этой связи агентство и реализует комплекс мер по развитию конкуренции, свободного рынка и выбора поставщиков, равных условий.