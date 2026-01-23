Более 200 компаний получат доступ к суперкомпьютеру – Минцифры

Фото: unsplash

Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Дмитрий Мун 23 января 2026 года на брифинге в СЦК рассказал о доступе государственных органов, частных компаний и квазигоссектора к суперкомпьютеру, передает корреспондент Zakon.kz.

Он заверил, что на сегодняшний день суперкомпьютером пользуются все госорганы. "Нами предоставлены сервисы для его упрощенного пользования, а также для создания конечных продуктов госорганами. Если бы каждый госорган начал отдельно закупать компьютеры и разработчиков для настройки их продуктов, это было бы намного дороже и дольше. Сегодня активно ведется обучение, более 7,8 государственных служащих используют суперкомпьютер с национальной платформы искусственного интеллекта", – сказал Мун. Также он озвучил данные по доступу к суперкомпьютеру частных компаний и квазигоссектора. "У нас есть два суперкомпьютера – один поднял "Казахтелеком". Доступ туда есть фактически у всех нацкомпаний "Самрук-Казына". В ближайшем будущем более 200 компаний получат к нему доступ. Для частных компаний тоже по соответствующим ценам предоставляются эти услуги", – добавил Мун. Ранее мы писали, что благодаря двум суперкомпьютерам Казахстан ворвался в топ-30 мировых IT-держав.

