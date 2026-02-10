Когда интернет будет доступен по всему Казахстану

Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев 10 февраля 2026 года на расширенном заседании правительства сообщил о планах по расширению цифровой инфраструктуры, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр отметил, что в 2025 году были запущены все ключевые проекты в этом направлении, а большая часть работ будет завершена в текущем году.

"В частности, дополнительно 1 900 сел получат доступ к оптоволоконной сети. В следующем году доля таких населенных пунктов превысит 90%. Все республиканские дороги будут обеспечены необходимой инфраструктурой связи. По поручению правительства в декабре прошлого года все пункты пропуска получили доступ в интернет", – озвучил Мадиев.

По его словам, интернет станет доступен также на основных направлениях пассажирских перевозок, включая возможность подключения на борту отечественного авиаперевозчика.

"Помимо удовлетворения потребностей граждан, данная цифровая инфраструктура позволит Казахстану укрепить роль лидера в обеспечении региональной цифровой связанности. Через 9 спутниковых станций, которые будут построены на территории страны, интернет станет доступен и для соседних стран: в этом году планируется подключение Таджикистана, далее — Монголия и Кыргызстан. В Каспийском регионе Узбекистан уже проявляет интерес к подключению к инфраструктуре", – дополнил Мадиев.

Сегодня, 10 февраля 2026 года, в Астане под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева проходит расширенное заседание правительства Казахстана.