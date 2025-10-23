В Казахстане началась инвентаризация госфункций перед внедрением ИИ

Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Дмитрий Мун 23 октября 2025 года на брифинге в Сенате заявил, что искусственный интеллект постепенно возьмет на себя часть функций государственных служащих, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам спикера, уже ведется работа касательно процессов, которые будут автоматизированы с помощью ИИ в рамках государственных функций.

"Порядка 40 тыс. функций существует. В этом году совместно с министерством национальной экономики и министерством финансов была проведена работа по так называемому аудиту, чтобы создать справочник всех функций. Эти функции описаны в разных законах. Есть правила и нормативные акты, в которых прописано, какой госорган за что отвечает. Основная задача – собрать все функции в единый реестр. Далее будут выделяться группы функций, которые можно автоматизировать с помощью ИИ с наименьшими рисками", – рассказал Дмитрий Мун.

Он отметил, что следующим этапом станет определение должностей, которые могут быть частично или полностью заменены.

"Искусственный интеллект хорошо проявляет себя лишь в некоторых типовых задачах. Однако, как правило, человек выполняет не одну функцию, а целый комплекс задач. Да, некоторые рутинные функции можно будет убрать и тем самым сократить нагрузку, но пока нет конкретных прогнозов, кого именно можно будет сократить. Приведу пример. Сейчас разрабатывается система, которая позволяет переводить тексты на казахский язык без подключения к интернету. В госслужбе есть переводчики с казахского, английского и русского языков. Мы работаем с критической информацией, которую нельзя вводить в Google Переводчик или аналогичные сервисы", – заявил Дмитрий Мун.

Кроме того, как пояснил вице-министр, важно соблюдать официальный стиль перевода.

"Мы создали ИИ-переводчик, который функционирует в закрытой сети, однако полностью заменить человека он не может – такие тексты требуют доработки специалистом-казаховедом. Благодаря этому инструменту переводчики могут обрабатывать больше информации и оказывать услуги быстрее: если раньше на перевод уходила неделя, то теперь достаточно двух дней", – озвучил Дмитрий Мун.

Отвечая на вопрос журналистов, поможет ли искусственный интеллект сдержать рост госаппарата, спикер отметил, что ИИ будет постепенно автоматизировать все больше процессов и тем самым косвенно способствовать его оптимизации.

23 октября 2025 года депутаты Сената рассмотрели закон об искусственном интеллекте вместе с сопутствующими правками и вернули его в Мажилис.