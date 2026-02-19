КГД сделал важное заявление по блокировке иностранных интернет-платформ в Казахстане

Сегодня, 19 февраля 2026 года, в Комитете государственных доходов (КГД) Министерства финансов (МФ) Казахстана сделали важное заявление по блокировке иностранных интернет-платформ, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что:

"В соответствии со ст. 89 Налогового кодекса РК с 1 января 2026 года предусмотрены нормы, позволяющие принимать решение о блокировке интернет-ресурсов иностранных маркетплейсов в случае неисполнения ими уведомлений по результатам камерального контроля, а также уведомлений о постановке на регистрационный учет в качестве плательщика налога на добавленную стоимость (НДС)".

В комитете напомнили, что с 2022 года Казахстан успешно применяет налог на цифровые услуги – так называемый "налог на Google".

С момента введения Google tax зарегистрировано 120 иностранных компаний, в том числе 22 компании в 2025 году. Сумма поступлений в бюджет составила 136 млрд тенге, в том числе за 2025 год – 57,6 млрд тенге, за январь 2026 года – 8,7 млрд тенге.

В соответствии с Налоговым кодексом РК, как пояснили в КГД, банки второго уровня и платежные организации представляют в органы государственных доходов сведения по иностранным компаниям, прошедшим условную регистрацию. Данные сведения используются для анализа полноты и своевременности исполнения налоговых обязательств при осуществлении электронной торговли товарами и оказании услуг в электронной форме физическим лицам на территории Республики Казахстан.

По результатам сопоставления сведений банков второго уровня, платежных организаций и данных об уплаченных суммах НДС иностранными компаниями органами государственных доходов проводится камеральный контроль. В случае выявления фактов неуплаты либо неполной уплаты формируются уведомления о расхождениях, выявленных по результатам камерального контроля.

Ранее в КГД заявили, что в Казахстане с 1 января 2026 года налоги и платежи исчисляются в целых тенге.