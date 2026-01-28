#Казахстан в сравнении
Экономика и бизнес

Новости об арбитраже по Карачаганаку прокомментировал глава Минэнерго

Фото: Zakon.kz
Министр энергетики Ерлан Аккенженов в кулуарах Мажилиса 28 января 2026 года прокомментировал новости о том, что Eni, Shell и партнеры рискуют выплатить 4 млрд долларов Казахстану, передает корреспондент Zakon.kz.

Речь идет об арбитраже по Карачаганаку.

"Международные арбитражи, которые сейчас ведет Казахстан, по своей природе носят конфиденциальный характер, и поэтому я ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию вам не могу. Но, судя по тем публикациям, которые появились, которые мы все видели и читали, что Казахстану присудили от 2 до 4 млрд долларов, то на основании этой новости я считаю, что это очень хорошая новость и очень обнадеживающая, и, соответственно, на основании этой новости у нас очень хорошие шансы", – заявил Ерлан Аккенженов.

6 апреля 2023 года сообщалось, что Казахстан подал иск к партнерам по месторождениям Кашаган и Карачаганак. Иски в международный арбитраж против компаний, которые эксплуатируют два крупных нефтяных месторождения в стране – Кашаган и Карачаганак, подало правительство РК.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
