Что мешало снизить цены на авиакеросин, рассказал глава Минэнерго

Министр энергетики Ерлан Аккенженов в кулуарах Мажилиса 28 января 2026 года объяснил дороговизну авиакеросина в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерлан Аккенженов заявил, что ранее была монополия аэропортов на заправку топлива "в крыло".

"Была такая монополия. На сегодня принято решение, что "КазМунайАэро" – национальная нефтегазовая компания – получает прямой доступ в аэропорты для заправки "в крыло", и это позволило моментально снизить цены. На сегодня цена заправки "в крыло" вместо 1200-1250 снизилась до 940. Наша цель – снизить до 890 долларов за тонну. Была монополия, сейчас этой монополии нет", – пояснил глава Минэнерго.

21 января 2026 года этот вопрос прокомментировал и министр транспорта Нурлан Сауранбаев.

Чуть ранее, 20 января, президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что цена на авиакеросин в Казахстане "слишком высокая, неконкурентоспособная в сравнении с аэропортами сопредельных государств".