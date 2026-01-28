Что будет с ценами на бензин в случае отмены моратория, рассказал глава Минэнерго

Министр энергетики Ерлан Аккенженов в кулуарах Мажилиса 28 января 2026 года рассказал, что будет с ценами на бензин в случае отмены моратория, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерлан Аккенженов напомнил, что рост цен на бензин был остановлен "волевым решением", путем введения моратория. "Если будет принято решение, что после 31 марта правительство снова не будет вмешиваться в деятельность АЗС и будет действовать рынок, тогда внутренний спрос и внутреннее предложение будут диктовать дальнейшие условия развития ценообразования. Мы не допустим никакого резкого роста цен (на топливо. – Прим. ред.), и все это будет отвечать нынешнему положению нашей экономики", – сказал министр. 16 октября 2025 года сообщалось, что в Казахстане вводится мораторий на повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизтопливо.

