#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
502.27
597.15
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
502.27
597.15
6.57
Финансы

Что будет с ценами на бензин в случае отмены моратория, рассказал глава Минэнерго

АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции, повышение цен на бензин, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 10:28 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр энергетики Ерлан Аккенженов в кулуарах Мажилиса 28 января 2026 года рассказал, что будет с ценами на бензин в случае отмены моратория, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерлан Аккенженов напомнил, что рост цен на бензин был остановлен "волевым решением", путем введения моратория.

"Если будет принято решение, что после 31 марта правительство снова не будет вмешиваться в деятельность АЗС и будет действовать рынок, тогда внутренний спрос и внутреннее предложение будут диктовать дальнейшие условия развития ценообразования. Мы не допустим никакого резкого роста цен (на топливо. – Прим. ред.), и все это будет отвечать нынешнему положению нашей экономики", – сказал министр.

16 октября 2025 года сообщалось, что в Казахстане вводится мораторий на повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизтопливо.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Минэнерго: Мораторий на рост цен на бензин и дизтопливо – не признание ошибки
11:51, 21 октября 2025
Минэнерго: Мораторий на рост цен на бензин и дизтопливо – не признание ошибки
Глава Минэнерго о ценах на топливо: Драматических всплесков не допустим
15:21, 22 октября 2025
Глава Минэнерго о ценах на топливо: Драматических всплесков не допустим
Как казахстанцам могут компенсировать затраты на бензин в случае повышения цен
15:48, 25 ноября 2024
Как казахстанцам могут компенсировать затраты на бензин в случае повышения цен
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Окжетпес" подписал экс-игрока "Вальядолида"
10:45, Сегодня
"Окжетпес" подписал экс-игрока "Вальядолида"
"Мы обе начали ужасно": Рыбакина удивила мировой теннис после разгрома над Швёнтек на AO
10:22, Сегодня
"Мы обе начали ужасно": Рыбакина удивила мировой теннис после разгрома над Швёнтек на AO
С кем сыграет лучшая казахстанская теннисистка за финал Australian Open
10:01, Сегодня
С кем сыграет лучшая казахстанская теннисистка за финал Australian Open
Мырзабосынов рассказал, смогут ли клубы КПЛ обойти Закон о спорте и финансировать легионеров
09:48, Сегодня
Мырзабосынов рассказал, смогут ли клубы КПЛ обойти Закон о спорте и финансировать легионеров
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: