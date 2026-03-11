Будет ли Казахстан наращивать добычу нефти, рассказал глава Минэнерго

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов 11 марта 2026 года в кулуарах Мажилиса рассказал о планах по добыче нефти, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерлан Аккенженов прокомментировал вопрос о том, будет ли Казахстан наращивать планы добычи нефти с учетом того, что ближневосточная нефть выпадает с рынка.

"Согласно плану экономического развития, цифра стоит 100,5 млн тонн на 2026 год. Я думаю, что из-за этих событий, которые были в конце года и в начале этого года, я имею в виду атаки на КТК и пожар на Тенгизе, будет в районе 96-98 млн тонн. Это и нефть, и газоконденсат, и смесь легких углеводородов. Мы считаем все", – подчеркнул министр.

Планов наращивать объемы добычи нефти, по его словам, нет.

"Я думаю, мы будем идти по нашим планам. И будем оставаться именно в тех границах, которые я вам назвал", – подчеркнул глава Минэнерго.

Он добавил, что есть технологический режим работы месторождений, которые защищаются в Министерстве энергетики, и он направлен на рациональное использование наших недр.

