Аккенженов объяснил, почему КТК сложно защитить от атак беспилотников
Журналисты поинтересовались, были ли приняты дополнительные меры по усилению безопасности после произошедших атак.
"Насколько я знаю, консорциум принимает решения. Также знаю, что российская сторона помогает в обеспечении мер безопасности. Но особенность КТК в том, что это не причальные устройства, а выносные причальные устройства, находящиеся в 20-40 километрах от берега. Это подвижный механизм, который вращается на 360 градусов, чтобы противостоять ветрам и волнам. Это не позволяет в полной мере установить боновые или сетевые ограждения, закрепленные ко дну, что затрудняет защиту от беспилотных аппаратов. Мы обсуждали это с руководством КТК", – ответил министр.
Он подчеркнул, что на данный момент эффективных решений по подводной и надводной защите не существует, и в качестве возможных мер рассматриваются лишь системы ПВО и средства подавления беспилотных воздушных и морских аппаратов.
Ранее министр энергетики Ерлан Аккенженов сообщил подробности об атаках на танкеры, работавшие с терминалом Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).
13 января 2026 года появилась информация, что танкеры с казахстанской нефтью подверглись атаке дронами близ Каспийского трубопроводного консорциума. Инцидент с танкером Matilda подтвердили в "КазМунайГазе".
Отметим, что это не первая атака дронов. Ранним утром 29 ноября 2025 года объекты морской инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума в районе порта Новороссийска были атакованы беспилотными плавсредствами. В результате атаки серьезные повреждения получило выносное причальное устройство ВПУ-2. 15 декабря министр энергетики Ерлан Аккенженов рассказал, при каких условиях КТК вернется к работе без ограничений.