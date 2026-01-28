Аккенженов объяснил, почему КТК сложно защитить от атак беспилотников

Министр энергетики Ерлан Аккенженов на брифинге в Мажилисе 28 января 2026 года прокомментировал меры безопасности на объектах Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, были ли приняты дополнительные меры по усилению безопасности после произошедших атак.

"Насколько я знаю, консорциум принимает решения. Также знаю, что российская сторона помогает в обеспечении мер безопасности. Но особенность КТК в том, что это не причальные устройства, а выносные причальные устройства, находящиеся в 20-40 километрах от берега. Это подвижный механизм, который вращается на 360 градусов, чтобы противостоять ветрам и волнам. Это не позволяет в полной мере установить боновые или сетевые ограждения, закрепленные ко дну, что затрудняет защиту от беспилотных аппаратов. Мы обсуждали это с руководством КТК", – ответил министр.

Он подчеркнул, что на данный момент эффективных решений по подводной и надводной защите не существует, и в качестве возможных мер рассматриваются лишь системы ПВО и средства подавления беспилотных воздушных и морских аппаратов.

Ранее министр энергетики Ерлан Аккенженов сообщил подробности об атаках на танкеры, работавшие с терминалом Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

13 января 2026 года появилась информация, что танкеры с казахстанской нефтью подверглись атаке дронами близ Каспийского трубопроводного консорциума. Инцидент с танкером Matilda подтвердили в "КазМунайГазе".

Отметим, что это не первая атака дронов. Ранним утром 29 ноября 2025 года объекты морской инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума в районе порта Новороссийска были атакованы беспилотными плавсредствами. В результате атаки серьезные повреждения получило выносное причальное устройство ВПУ-2. 15 декабря министр энергетики Ерлан Аккенженов рассказал, при каких условиях КТК вернется к работе без ограничений.