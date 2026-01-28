#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
502.27
597.15
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
502.27
597.15
6.57
Экономика и бизнес

Аккенженов объяснил, почему КТК сложно защитить от атак беспилотников

Каспийский Трубопроводный Консорциум, КТК, нефтепровод, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 14:01 Фото: cpc.ru
Министр энергетики Ерлан Аккенженов на брифинге в Мажилисе 28 января 2026 года прокомментировал меры безопасности на объектах Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, были ли приняты дополнительные меры по усилению безопасности после произошедших атак.

"Насколько я знаю, консорциум принимает решения. Также знаю, что российская сторона помогает в обеспечении мер безопасности. Но особенность КТК в том, что это не причальные устройства, а выносные причальные устройства, находящиеся в 20-40 километрах от берега. Это подвижный механизм, который вращается на 360 градусов, чтобы противостоять ветрам и волнам. Это не позволяет в полной мере установить боновые или сетевые ограждения, закрепленные ко дну, что затрудняет защиту от беспилотных аппаратов. Мы обсуждали это с руководством КТК", – ответил министр.

Он подчеркнул, что на данный момент эффективных решений по подводной и надводной защите не существует, и в качестве возможных мер рассматриваются лишь системы ПВО и средства подавления беспилотных воздушных и морских аппаратов.

Ранее министр энергетики Ерлан Аккенженов сообщил подробности об атаках на танкеры, работавшие с терминалом Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

13 января 2026 года появилась информация, что танкеры с казахстанской нефтью подверглись атаке дронами близ Каспийского трубопроводного консорциума. Инцидент с танкером Matilda подтвердили в "КазМунайГазе".

Отметим, что это не первая атака дронов. Ранним утром 29 ноября 2025 года объекты морской инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума в районе порта Новороссийска были атакованы беспилотными плавсредствами. В результате атаки серьезные повреждения получило выносное причальное устройство ВПУ-2. 15 декабря министр энергетики Ерлан Аккенженов рассказал, при каких условиях КТК вернется к работе без ограничений.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
В Минэнерго рассказали о танкерах КТК, подвергшихся атакам
13:53, Сегодня
В Минэнерго рассказали о танкерах КТК, подвергшихся атакам
О ситуации с КТК рассказали в Минэнерго
13:46, Сегодня
О ситуации с КТК рассказали в Минэнерго
В Минэнерго прокомментировали ситуацию с подвергшимся атаке дронов КТК
12:30, 04 декабря 2025
В Минэнерго прокомментировали ситуацию с подвергшимся атаке дронов КТК
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Инсайдер "настаивает" на переходе "любимчика" Вагнера Лава в "Иртыш"
13:49, Сегодня
Инсайдер "настаивает" на переходе "любимчика" Вагнера Лава в "Иртыш"
Первая ракетка Казахстана оценила свою форму после выхода в полуфинал АО
13:29, Сегодня
Первая ракетка Казахстана оценила свою форму после выхода в полуфинал АО
Топовый эксперт из Казахстана назвал условие поражения Азата Максума против узбека
13:17, Сегодня
Топовый эксперт из Казахстана назвал условие поражения Азата Максума против узбека
Вторая ракетка мира сделала откровенное признание после поражения от Рыбакиной на АО
13:11, Сегодня
Вторая ракетка мира сделала откровенное признание после поражения от Рыбакиной на АО
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: