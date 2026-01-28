#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
502.27
597.15
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
502.27
597.15
6.57
Экономика и бизнес

"Будут приняты самые строгие меры": Токаев предупредил сотрудников АФМ из-за жалоб бизнесменов

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, АФМ РК, Агентство по финансовому мониторингу, финансовый мониторинг, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 14:47 Фото: АФМ РК
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 28 января 2026 года на совещании в Агентстве РК по финансовому мониторингу обратился к сотрудникам АФМ с предупреждением из-за жалоб бизнесменов и призвал пересмотреть методы взаимодействия с предпринимателями, сообщает Zakon.kz.

Президент подчеркнул, что важно устранить барьеры, препятствующие развитию бизнеса.

"Системная работа в этом направлении идет на протяжении многих лет. Однако от Национальной палаты "Атамекен" и отдельных бизнесменов продолжают поступать жалобы. Все правоохранительные органы должны понимать, что незаконное воспрепятствование бизнесу равносильно тяжелому преступлению против государственных интересов. В первую очередь это касается Агентства по финансовому мониторингу. Ко мне поступают сигналы о том, что в регионах по-прежнему имеет место практика блокирования законного бизнеса с целью извлечения личной выгоды. Предупреждаю: в случае подтверждения таких сведений будут приняты самые строгие меры взыскания и привлечения к ответственности согласно закону".Касым-Жомарт Токаев

Как отметил глава государства, по итогам прошлого года почти 40%, или более тысячи уголовных дел, расследуемых агентством, прекращено по реабилитирующим основаниям.

"В 2025 году в производстве находилось 2710 дел, из них прекращено по реабилитирующим основаниям 1061. Это не просто показатель. В результате таких действий предприниматели несут убытки, страдает их деловая репутация, растет напряжение в трудовых коллективах. Все это тормозит развитие бизнеса, негативно влияет на инвестиционный климат в стране. Следует пересмотреть методы взаимодействия с предпринимателями".Касым-Жомарт Токаев

Здесь, по словам президента, нужно соблюсти разумный баланс, найти "золотую середину".

"Если предприниматель совершил финансовое нарушение, нельзя сразу же приостанавливать его хозяйственную деятельность. Ограничительные меры должны применяться только в исключительных случаях, соразмерно правонарушению. В то же время и предприниматели обязаны строго следовать закону, не уходить от налогов, тем более, вовлекаться в мошеннические схемы, злоупотребляя добрым отношением и защитой со стороны государства. Мошенничество для нас неприемлемо".Касым-Жомарт Токаев

Ранее глава государства анонсировал появление генеральских должностей в Агентстве РК по финансовому мониторингу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
"Нельзя давать повода нашим противникам": президент обратился к силовым органам Казахстана
15:21, Сегодня
"Нельзя давать повода нашим противникам": президент обратился к силовым органам Казахстана
В АФМ появятся три генеральские должности
14:30, Сегодня
В АФМ появятся три генеральские должности
Токаев впервые принял нового главу АФМ
17:21, 28 февраля 2024
Токаев впервые принял нового главу АФМ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Шесть шайб решили исход матча молодёжной команды "Барыса" в МХЛ
15:42, Сегодня
Шесть шайб решили исход матча молодёжной команды "Барыса" в МХЛ
Как Казахстан выступит на Олимпиаде в Италии: прогноз
15:26, Сегодня
Как Казахстан выступит на Олимпиаде в Италии: прогноз
Казахстанский хоккеист помог своей команде одержать победу в ВХЛ
15:25, Сегодня
Казахстанский хоккеист помог своей команде одержать победу в ВХЛ
В Казахстане наказали участников массовой драки на детском турнире по футзалу
15:04, Сегодня
В Казахстане наказали участников массовой драки на детском турнире по футзалу
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: