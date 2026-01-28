"Будут приняты самые строгие меры": Токаев предупредил сотрудников АФМ из-за жалоб бизнесменов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 28 января 2026 года на совещании в Агентстве РК по финансовому мониторингу обратился к сотрудникам АФМ с предупреждением из-за жалоб бизнесменов и призвал пересмотреть методы взаимодействия с предпринимателями, сообщает Zakon.kz.

Президент подчеркнул, что важно устранить барьеры, препятствующие развитию бизнеса.

"Системная работа в этом направлении идет на протяжении многих лет. Однако от Национальной палаты "Атамекен" и отдельных бизнесменов продолжают поступать жалобы. Все правоохранительные органы должны понимать, что незаконное воспрепятствование бизнесу равносильно тяжелому преступлению против государственных интересов. В первую очередь это касается Агентства по финансовому мониторингу. Ко мне поступают сигналы о том, что в регионах по-прежнему имеет место практика блокирования законного бизнеса с целью извлечения личной выгоды. Предупреждаю: в случае подтверждения таких сведений будут приняты самые строгие меры взыскания и привлечения к ответственности согласно закону". Касым-Жомарт Токаев

Как отметил глава государства, по итогам прошлого года почти 40%, или более тысячи уголовных дел, расследуемых агентством, прекращено по реабилитирующим основаниям.

"В 2025 году в производстве находилось 2710 дел, из них прекращено по реабилитирующим основаниям 1061. Это не просто показатель. В результате таких действий предприниматели несут убытки, страдает их деловая репутация, растет напряжение в трудовых коллективах. Все это тормозит развитие бизнеса, негативно влияет на инвестиционный климат в стране. Следует пересмотреть методы взаимодействия с предпринимателями". Касым-Жомарт Токаев

Здесь, по словам президента, нужно соблюсти разумный баланс, найти "золотую середину".

"Если предприниматель совершил финансовое нарушение, нельзя сразу же приостанавливать его хозяйственную деятельность. Ограничительные меры должны применяться только в исключительных случаях, соразмерно правонарушению. В то же время и предприниматели обязаны строго следовать закону, не уходить от налогов, тем более, вовлекаться в мошеннические схемы, злоупотребляя добрым отношением и защитой со стороны государства. Мошенничество для нас неприемлемо". Касым-Жомарт Токаев

