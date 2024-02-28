Токаев впервые принял нового главу АФМ

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 28 февраля 2024 года принял председателя Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) Дмитрия Малахова, сообщает Zakon.kz.

Президент заслушал доклад главы АФМ об итогах деятельности за 2023 год и планах на предстоящий период.

Президенту было доложено, что в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов прекращены деловые отношения с более чем 5,7 тыс. клиентов. Установлено и заблокировано свыше 1,5 тыс. незаконных онлайн-сервисов по обмену криптовалюты. Выявлено 49 нелегальных майнеров, по которым проводится проверка. Идентифицировано и заблокировано 1,2 тыс. попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций.

Вместе с тем глава государства был проинформирован, что ликвидирована 41 финансовая пирамида, пострадавшим возмещено 4,6 млрд тенге. Заблокировано свыше 8 тыс. сайтов и аккаунтов с признаками мошеннических действий, закрыт доступ к 4,8 тыс. сайтов онлайн-казино. Совместно с банками второго уровня, финансовыми регуляторами внедряется механизм автоматической блокировки платежей в адрес букмекерских контор лицами, не достигшими 21 года.

Дмитрий Малахов также доложил, что предотвращены необоснованные бюджетные траты на 74 млрд тенге, пресечена деятельность 59 теневых площадок по криминальному обналичиванию, ликвидировано 7 ОПГ, в рамках досудебных расследований возмещен ущерб на 141 млрд тенге, в сфере противодействия незаконному выводу капитала возращены активы на 276 млрд тенге.

В предстоящий период работа АФМ будет сосредоточена на возврате незаконно выведенных активов и пресечении преступлений в сфере теневой экономики без вмешательства в работу добросовестных предпринимателей. Также будут приняты меры по реализации Концепции развития финансового мониторинга и Комплексного плана по противодействию теневой экономики, а также достижению полного соответствия антиотмывочной системы международным стандартам FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).

Президент поручил продолжить работу по ключевым направлениям деятельности агентства, особо отметив необходимость усиления мер по защите добросовестного бизнеса.

С января 2021 года председателем Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) был Жанат Елиманов, который 13 февраля 2024 года распоряжением Касым-Жомарта Токаева назначен первым заместителем председателя Комитета национальной безопасности РК. В этот же день указом президента был назначен новый глава АФМ РК. Им стал Дмитрий Малахов.