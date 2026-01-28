В АФМ появятся три генеральские должности

Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев анонсировал появление генеральских должностей в Агентстве РК по финансовому мониторингу. Об этом он заявил 28 января 2026 года на совещании в АФМ, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что государство принимает все необходимые меры для обеспечения эффективной деятельности агентства. "Расширен и укреплен кадровый состав, усилена материально-техническая база, решены многие социальные вопросы – от увеличения зарплаты до обеспечения жильем. Считаю, что в случае необходимости в структуру агентства можно дополнительно ввести три генеральских должности. Это решение позволит повысить статус действительно лучших сотрудников, работающих в регионах. Остается только работать". Касым-Жомарт Токаев Безусловно, как подчеркнул глава государства, определенные результаты достигнуты. "Активно развивается международное сотрудничество. Страна успешно прошла проверку Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force). С 2023 года Казахстан представляет интересы Евразийского региона в объединении финансовых разведок Группы "Эгмонт". Налажено конструктивное партнерство с 20 крупными криптобиржами. Впервые в Центральной Азии у нас создано подразделение по блокчейн-анализу "Криптон". В прошлом году разоблачено около 200 компаний, незаконно обналичивающих деньги с общим оборотом свыше 500 млрд тенге. Ликвидировано более 80 организованных преступных группировок и свыше 100 финансовых пирамид". Касым-Жомарт Токаев Все это, по словам президента, "безусловно, содействует укреплению экономической безопасности страны". Материал по теме Токаев призвал к бескомпромиссной борьбе с выводом капитала за рубеж через криптовалюту Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев поставил перед Агентством по финмониторингу безотлагательную задачу.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: