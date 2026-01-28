#Казахстан в сравнении
Политика

"Нельзя давать повода нашим противникам": президент обратился к силовым органам Казахстана

президент РК Касым-Жомарт Токаев, совещание в АФМ, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 15:21 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 28 января 2026 года на совещании в Агентстве РК по финансовому мониторингу (АФМ), обратился к силовым органам Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что перед агентством стоит ряд непростых задач.

"На вас возлагается высокая ответственность. Агентству предстоит усиливать координацию своих действий с Генеральной прокуратурой, КНБ, другими правоохранительными органами, включая МВД. И все они должны отвечать взаимностью в адрес АФМ. Дублирование функций, нездоровая конкуренция, соперничество вредят государственным интересам. Это вдвойне опасно в нынешней ситуации стратегической неопределенности в мире. Нельзя давать повода нашим противникам, недоброжелателям для нанесения ущерба национальным интересам Казахстана".Касым-Жомарт Токаев

Он напомнил, что часто говорит: "Независимость превыше всего".

"Об этом мы все и сотрудники АФМ должны думать всегда и везде. Каждый из вас, в первую очередь, должен быть ответственным гражданином и профессионалом своего дела. Ваш долг – хранить честь и быть верными присяге. Принцип "Закон и Порядок" – это не громкий лозунг, а руководство к действию. Причем каждый госслужащий, каждый человек должен начинать прежде всего с самого себя".Касым-Жомарт Токаев

Глава государства подчеркнул, что "мы строим справедливый, безопасный, сильный, чистый и передовой Казахстан".

"Страна вступила в решающий этап масштабных преобразований. Проводится Конституционная реформа, над которой в настоящее время активно работает специальная комиссия. На основе тщательного анализа всех предложений будет разработан проект поправок. Наши граждане, ознакомившись с данным проектом, примут окончательное решение на общенациональном референдуме. Таким образом, в нашей стране будет сформирована новая социально-политическая система. Будет продолжена интенсивная работа по поддержанию стабильности, улучшению инвестиционного климата и повышению благосостояния населения".Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент рассказал о серьезном побочном эффекте от использования ИИ.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
