От посевной до экспорта: как работает новая модель поддержки АПК

В 2025 году сельское хозяйство Казахстана вышло за рамки отраслевой повестки и стало частью большой государственной стратегии. Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил задачу прямо: превратить агропромышленный комплекс в одну из движущих сил экономического роста, сообщает Zakon.kz.

Как эта логика реализуется на практике, какую роль в ней играет холдинг "Байтерек" и какие инструменты поддержки уже работают, мы поговорили с первым заместителем председателя правления АО "Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" Нурболатом Айдапкеловым.

Финансирование впервые превысило триллион тенге

– Нурболат Сергалиевич, какую финансовую поддержку фермерам оказал холдинг "Байтерек" в 2025 году?

– Прошедший год стал для нас во многом знаковым. Впервые объем финансирования агропромышленного комплекса через наши ключевые дочерние структуры – АО "Аграрная кредитная корпорация" и АО "КазАгроФинанс" – превысил один триллион тенге и составил около 1,2 трлн тенге. Изначально годовой план был установлен на уровне 1 трлн тенге, но по факту он был перевыполнен на 12%.

Если говорить подробнее, в рамках всех программ финансирования Аграрной кредитной корпорации кредиты получили 10,5 тыс. сельхозтоваропроизводителей на общую сумму 814,2 млрд тенге. Это на 36% больше, чем в 2024 году, когда объем кредитования составлял 598,1 млрд тенге.

Основной объем средств традиционно пришелся на поддержку весенне-полевых и уборочных работ. В целом на сельскохозяйственный сезон 2025 года с учетом раннего финансирования в конце 2024 года было направлено более 501 млрд тенге.

Благодаря этим средствам около 7,5 тыс. фермеров смогли провести посевную на 7,6 млн гектаров сельхозземель, что составляет порядка 32% всех посевных площадей страны. Это важный показатель, отражающий системное влияние государственной поддержки на устойчивость отрасли.

Нурболат Айдапкелов. Фото: АО "Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек"

Раннее финансирование как инструмент устойчивости

– Президент в Послании народу Казахстана подчеркивал, что для перехода к прогрессивной агроэкономике должен быть конкретный и работающий план. Какие здесь есть реальные инструменты?

– Одним из таких практических инструментов стало раннее финансирование посевных работ. Этот механизм оказался крайне востребованным. Когда кредиты выдаются еще до наступления нового календарного года, фермеры получают возможность заранее законтрактовать семена, удобрения, гербициды и другие необходимые ресурсы по более выгодным ценам.

Если в декабре 2024 года на эти цели было направлено около 100 млрд тенге, то в 2025 году прием заявок на будущий сезон стартовал уже в октябре. До конца года Аграрная кредитная корпорация выдала свыше 147 млрд тенге, что позволило профинансировать обработку 1,7 млн гектаров.

При этом учитывалась и объективная проблема залогового обеспечения. Не все фермеры располагают активами в объеме, достаточном для получения кредита. В этой части существенную роль сыграл Фонд развития предпринимательства "Даму". В 2025 году фонд выдал 1,6 тыс. гарантий на сумму 240,7 млрд тенге, что обеспечило выдачу кредитов на 283,2 млрд тенге.

Напомню, что гарантия фонда "Даму" покрывает до 85% суммы кредита, тем самым значительно расширяя доступ аграриев к финансированию.

Поддержка переработки и продовольственной безопасности

– Давайте поговорим о переработке и производстве продуктов питания, тем более что эта тема напрямую перекликается с выступлением президента на Национальном курултае.

– Действительно, выступая на Национальном курултае в Кызылорде в январе 2026 года, Касым-Жомарт Токаев четко сказал о недопустимости давления на сферу сельскохозяйственной переработки и необходимости защищать национальные интересы. Для этого нужно находить справедливый баланс взаимных интересов.

Фактически здесь речь идет об экономическом патриотизме – поддержке отечественных производителей, развитии локальной переработки, стимулировании инвестиций внутри страны, внедрении современных технологий, цифровизации и ИИ.

Для государства это означает создание условий для роста национального бизнеса и укрепления экономического суверенитета. Для бизнеса – инвестиции в производство и повышение качества продукции. Для граждан – осознанный выбор отечественных товаров и уважение к труду казахстанских производителей.

– В этой связи есть очень щепетильный вопрос. Высокая базовая ставка сделала банковские кредиты дорогими. Какую поддержку получили переработчики?

– Это действительно чувствительный вопрос. Дорогие кредиты напрямую отражаются на себестоимости продукции и конкурентоспособности отечественных производителей. Именно поэтому в 2025 году в Аграрной кредитной корпорации была запущена программа льготного финансирования на пополнение оборотных средств предприятий по переработке сельхозпродукции и производству продуктов питания.

Ставка по этой программе составила 5% годовых, срок – до 12 месяцев. В результате было профинансировано свыше 120 перерабатывающих предприятий на сумму 108 млрд тенге.

Средства направлялись на производство растительных и животных масел и жиров, молочной и сырной продукции, хлебобулочных, макаронных и мучных кондитерских изделий и другие направления.

При этом особым условием для переработчиков является закуп сырья у отечественных сельхозтоваропроизводителей.

Кроме того, заработала программа пополнения оборотных средств откормочных площадок. Ее цель – увеличение объемов производства мяса. Более 30 откормочных площадок получили свыше 12 млрд тенге по льготной ставке 5% годовых.

В текущем году данные программы будут продолжены в том же объеме и на тех же условиях.

Обновление техники и ставка на казахстанское производство

– Еще одна системная проблема, на которую неоднократно обращал внимание глава государства, – высокий износ сельскохозяйственной техники.

– Здесь ключевую роль играет КазАгроФинанс. Компания реализует льготные программы лизинга по ставкам 5% и 6% годовых и обладает широкой филиальной сетью по всей стране.

В 2025 году общий объем финансирования лизинга составил 304 млрд тенге. Благодаря этому более 5 тыс. сельхозтоваропроизводителей приобрели 10,4 тыс. единиц техники. Для сравнения: в 2024 году этот показатель был на уровне 224,2 млрд тенге.

При этом принципиально важный момент – структура закупок.

Около 90% всей приобретенной техники произведено в Казахстане. Для сравнения: в 2020 году доля отечественных производителей составляла лишь 39%.

Этот сдвиг позволяет одновременно решать две задачи: обновлять машинно-тракторный парк и развивать казахстанское сельхозмашиностроение.

Приоритеты 2026 года

– И снова о задачах из Послания народу Казахстана. Президент поставил задачу до минимума сократить зависимость национального продуктового рынка от импорта и запустить действенные механизмы финансирования животноводства. Касым-Жомарт Токаев сказал, что в стране следует разработать план поддержки агробизнеса в сфере животноводства и запустить действенные механизмы его финансирования. Цель – не только полное обеспечение мясом внутреннего рынка, но и укрепление экспортного потенциала.

– В этом плане холдинг планирует продолжать последовательное увеличение объемов финансирования сельского хозяйства. Это необходимо для снижения импортозависимости и развития экспортного потенциала.

Отдельный акцент будет сделан на животноводстве. Правительством уже одобрен Комплексный план развития отрасли. В его рамках, помимо действующей программы финансирования откормочных площадок, планируется запуск программ кредитования животноводческих хозяйств на пополнение оборотных средств, приобретение племенного скота и реализацию инвестиционных проектов. Это должно привести к расширению поголовья, росту продуктивности и увеличению объемов производства мяса и мясной продукции, в том числе с ориентацией на экспорт.

Еще одно направление – финансирование строительства и модернизации элеваторов. На фоне роста производства сельхозкультур, особенно масличных, это позволит обеспечить сохранность урожая и поддержать экспорт.

Кроме того, холдинг "Байтерек", получив статус инвестиционного, намерен проактивно работать с крупными инвестиционными проектами в АПК, имеющими важное региональное значение, ориентированными на экспорт и снижение импортозависимости. Через формирование заказов на инвестиции планируется выстроить более плотное взаимодействие с действующим агробизнесом и потенциальными инвесторами.