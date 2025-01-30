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Общество

Развитие АПК в области Абай: рост производства, инвестиции и импортозамещение

Развитие АПК в области Абай, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2025 15:59 Фото: акимат области Абай
Агропромышленный комплекс должен стать одной из основных движущих сил экономического роста, что является приоритетом как для бизнеса, так и для государства. Об этом в рамках Форума работников сельского хозяйства заявил президент Касым-Жомарт Токаев.
"Прежде всего, это важно с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности. Жизнь и благополучие жителей села также напрямую зависят от состояния отрасли", – отметил глава государства.

В области Абай продолжается активное развитие агропромышленного комплекса. В 2024 году площадь посевов сельскохозяйственных культур составила 760,2 тыс. га, что стало результатом диверсификации и внедрения водосберегающих технологий. В частности, площади кормовых культур увеличены на 17,1 тыс. га, а картофеля – на 2,3 тыс. га.

Фото: акимат области Абай

Благодаря этим мерам урожайность зерновых и масличных культур выросла с 12 до 15 центнеров с гектара. В 2024 году под орошение было задействовано 30,1 тыс. га, из них 13,8 тыс. га использовали дождевальное и капельное орошение. Это позволило не только повысить объем кормов, но и способствовало развитию животноводства.

За прошедший год в области существенно увеличилось поголовье сельскохозяйственных животных: крупного рогатого скота – на 42,1%, овец – на 21,4%, коз – на 40,7%. Поголовье лошадей осталось на прежнем уровне – 350 тыс. голов.

Фото: акимат области Абай

Положительная динамика наблюдается и в производительности животноводческой продукции. В 2024 году выпуск говядины увеличился на 1,1%, мяса птицы – на 1,1%, молока – на 2,5%, куриных яиц – на 3,1%.

Для хранения овощной продукции в регионе функционируют 13 овощехранилищ общей вместимостью 51,8 тыс. тонн, что покрывает потребности местных сельхозпроизводителей.

"В 2024 году привлечение инвестиций в основной капитал агропромышленного комплекса превысило плановые показатели: при прогнозе в 40,5 млрд тенге фактически вложено 43,2 млрд тенге. В 2025 году запланировано привлечение не менее 48 млрд тенге. В целом по области реализуются инвестиционные проекты по строительству двух мясоперерабатывающих предприятий, промышленной откормочной площадки с единовременным содержаниям на 10,0 тыс. голов, мясо-бройлерной птицефабрики, установка оросительных систем на площади 5,4 тыс. га орошаемых земель. На поддержку аграрного сектора государством выделено 14,4 млрд тенге субсидий. Продолжается работа по импортозамещению – регион обеспечивает себя 14 видами основных продовольственных товаров", – заявил заместитель акима области Абай Куаныш Сулейменов.
Фото: акимат области Абай

В 2024 году в регионе произведено 76,7 тыс. тонн муки, 2,5 тыс. тонн макаронных изделий, 122,8 тыс. тонн нерафинированного подсолнечного масла, 4,6 тыс. тонн переработанного молока, 320 тонн сыра и творога, 179 тонн сливочного масла и 1254 тонн колбасных изделий.

Один из значимых проектов – запуск в 2025 году линии по производству рафинированного растительного масла на предприятии ТОО "Qazaq Astyq Group" с мощностью 72 тыс. тонн в год. Инвестиции в проект составляют 7,2 млрд тенге.

Заместитель акима Куаныш Сулейменов добавил, что все эти меры направлены на укрепление продовольственной безопасности региона, развитие сельского хозяйства и снижение зависимости от импортных товаров.

Фото: акимат области Абай

Айсулу Омарова
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