В Казахстане изменят систему госзакупок

Вице-министр финансов Даурен Кенбеил 30 января 2026 года на брифинге в СЦК рассказал о мерах по борьбе с недобросовестными госзакупками, автоматизации контроля цен и внедрении ИИ для выявления завышенных лотов, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, схемы и аферы были и есть.

"Есть недобросовестные участники закупок, которые хотят выигрывать госконтракты. Такие лица существуют. Что сделано, чтобы минимизировать риски использования незаконных схем? Во-первых, учитываются финансовая устойчивость, показатели уплаты налогов, опыт работы, а также нахождение поставщика в реестре недобросовестных участников и так далее. Это все проверяется на входе, до конкурса. У нас есть органы госаудита, которые через систему управления рисками проверяют конкурсную документацию всех заказчиков", – сказал вице-министр.

Он привел в пример, что если в госзакупках участвуют больницы и школы, и какая-то школа хочет купить кресло по завышенной цене, в таком случае аномально завышенная закупка по требованиям, цене и другим параметрам попадает в систему управления рисками Комитета внутреннего аудита.

"Наши коллеги – система госаудита – выставляют уведомление заказчику и говорят: "Вы в своей конкурсной документации, в техспецификации указали завышенные требования или цену, пожалуйста, поменяйте требования и цену". Что будет в ближайшее время? Коллеги из Центра электронных финансов разрабатывают национальный каталог товаров и базу цен. Когда каталог товаров будет связан с базой цен, то все, что сейчас делается через систему управления рисками, будет осуществляться в автоматическом режиме. Как только будет объявлена аномально высокая по цене закупка, она сразу будет отклоняться, и такие закупки не будут размещаться", – уточнил Даурен Кенбеил.

Он отметил, что ранее фиксировались нарушения на этапе подачи конкурсных заявок – завышение цен и подготовка техспецификаций под конкретные компании, однако сейчас этим схемам поставлен системный барьер.

Журналисты также поинтересовались, сможет ли искусственный интеллект помочь в выявлении схем с завышенной стоимостью товаров, например, мебели и других позиций в госзакупках.

"На сегодня их выявляет Комитет внутреннего аудита – в случае завышенной цены или требований они направляют уведомление заказчику, как я сказал. Это то, как система работает сейчас. В ближайшее время мы этот процесс с помощью ИИ автоматизируем, и человеческое участие будет исключено: система сама будет выявлять такие закупки, сопоставляя их с базой данных, например, сверяя стоимость мебели, и при превышении автоматически направлять уведомление. Заказчик будет обязан отозвать такую заявку и переделать ее", – дополнил спикер.

22 января 2026 года председатель Комитета языковой политики МНВО Ербол Тлешов прокомментировал критику в адрес языковой игры, разработанной за счет госзакупок. По данным из открытых источников, на проект было потрачено около 600 тыс. долларов. Игра заявлялась как образовательный продукт для изучения казахского языка, однако пользователи сообщили, что вместо обучающей RPG получили простой раннер.