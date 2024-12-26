Как изменится с нового года процедура госзакупок, рассказали в Минфине

Вице-министр финансов Даурен Кенбеил 26 декабря 2024 года на пресс-конференции в СЦК рассказал, как изменится с 1 января 2025 года процедура государственных закупок, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что система государственных закупок страны на 100% переведена в электронный формат. На электронном портале зарегистрировано 24 тыс. заказчиков и 117 тыс. потенциальных поставщиков. План госзакупок составляет 9,3 трлн тенге, а объем госзакупок, проведенных на сегодня, составил 8,8 трлн тенге, в том числе, показатель закупок из одного источника составляет 23% от общего объема. Новый закон повысит качество закупаемых товаров, работ и услуг, упростит процедуру закупок и поддержит отечественных производителей. Также предусмотрена демонополизация строительного рынка, дальнейшая автоматизация процедур закупок и создание единой платформы по закупкам.

"Для повышения квалификации участников закупок предлагается осуществлять закупки среди поставщиков, имеющих соответствующую репутацию. Информация о поставщике будет формироваться с использованием различных баз данных. Это позволит перейти к автоматическому выбору поставщиков с комбинированием ценовых и качественных критериев по всем видам закупок", – сказал Даурен Кенбеил.

Кроме того, предлагается внедрение общественного мониторинга, особенно по работам, связанным со строительством. В этой связи предлагается размещение в общем доступе графиков выполнения работ, отчетов по исполнению договоров, а также привлечение общественных советов к мониторингу исполнения договоров.

"Внедряется новый механизм рассмотрения жалоб, а также пересмотрена роль контролирующего органа. В целях исключения фактов установления заказчиками завышенных требований планируется сохранить действующий камеральный контроль. При этом исключается право на отмену итогов закупок со стороны уполномоченного органа", – рассказал вице-министр.

В целях исключения затягивания процедур закупок функция по пересмотру итогов передается организатору закупок. Право на обжалование итогов будет предоставлено исключительно по закупкам, победители которых определены конкурсной комиссией.

Одной из проблем в сфере госзакупок является длительность процедур. На сегодня срок конкурса составляет порядка двух месяцев. Планируется, что сроки конкурса сократятся до 10-12 дней.

Законом предусмотрено осуществление закупок из одного источника товаров до 100 МРП, работ и услуг до 500 МРП. Сельским акиматам предоставлена возможность закупать из одного источника товары, работы, услуги до 4000 МРП. В случае если представлена одна соответствующая квалификационным требованиям заявка на участие в конкурсе, то он будет признан состоявшимся.

В сфере демонополизации строительного рынка увеличены ценовые критерии в виде территориального признака с 1% до 2% и отрицательных значений с 0,1% до 0,2%. Эти меры позволят равномерно и справедливо распределять объемы госзакупок и исключить монопольное положение отдельных крупных компаний.

С 1 июля 2022 года внедрен новый способ закупок в виде конкурса с использованием рейтингово-балльной системы. Этот способ исключает участие конкурсной комиссии в процессе определения победителя, тем самым минимизируя коррупционные риски. Учитывая что победитель определяется порталом автоматически на основе данных информационных систем госорганов, итоги таких закупок обжалованию не подлежат. Это существенно сокращает время закупок, исключает риски неправомерного допуска или отклонения, а также пересмотра итогов.

С 1 сентября 2023 года строительно-монтажные работы и проектирование закупаются исключительно конкурсом с использованием рейтингово-балльной системы. С 1 февраля текущего года закупки услуг технадзора также перешли на новую систему. В целом планируется максимальный перевод всех закупок на конкурс с использованием рейтингово-балльной системы.

Закон предусматривает применение EPC-контрактов, когда один поставщик выполняет работу от проектирования до ввода объекта в эксплуатацию, возможность заключения офтейк-контрактов и усиление ответственности поставщиков, ненадлежащим образом исполнивших договорные обязательства.

Другие подробности о новых правилах госзакупок можно почитать здесь.