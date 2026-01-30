Госаудит предотвратил незаконное увеличение госконтрактов на 57,5 млрд тенге

Вице-министр финансов РК Даурен Кенбеил 30 января 2026 года на брифинге в СЦК рассказал о выявленных коррупционных рисках в системе госзакупок и мерах по предотвращению незаконного увеличения сумм договоров, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, какой объем государственных средств удалось сохранить и предотвратить их хищение через коррупционные схемы в 2025 году.

"Я могу назвать одно направление, где нам удалось сэкономить, – это направление по увеличению договоров. Например, у нас по закону дополнительные соглашения к договорам могут заключаться по итогам экономии в случае необходимости увеличения данного договора по определенным причинам. Наши некоторые заказчики умудрялись пытаться заключать дополнительные соглашения на увеличение суммы, и наши органы внутреннего госаудита в результате камерального контроля смогли по итогам 2025 года выявить такого рода нарушения на 57,5 млрд тенге", – озвучил Даурен Кенбеил.

Он подчеркнул, что по всей стране заказчики пытались незаконно увеличить суммы договоров на 57,5 млрд тенге, и такие нарушения в системе госзакупок продолжают выявляться.

Ранее вице-министр финансов Даурен Кенбеил рассказал о мерах по борьбе с недобросовестными госзакупками, автоматизации контроля цен и внедрении ИИ для выявления завышенных лотов.