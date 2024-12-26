Вице-министр финансов оценил коррупционные риски госзакупок из одного источника

Вице-министр финансов Даурен Кенбеил 26 декабря 2024 года на пресс-конференции в СЦК оценил коррупционные риски государственных закупок из одного источника, сообщает Zakon.kz.

Даурен Кенбеил отметил, что с 1 января 2025 года вступает в силу новый закон о госзакупках. Он предусматривает приобретение из одного источника товаров до 100 МРП, работ и услуг до 500 МРП, для сельских акиматов данный порог увеличен до 4 тыс. МРП. Это решение принято для упрощения процедур госзакупок.

"Заказчик, если у него только одна заявка, по действующему закону повторно объявляет конкурс, затем еще раз и в третий раз заключает договор. Аналитика и правоприменение показывают, что на третий раз он заключает все равно с этим же поставщиком. Мы, увидев, что данная проблема существует, приняли решение, и депутаты поддержали это решение, дать право заказчику заключать договор в первом же круге, но при этом заявка должна соответствовать квалификационным требованиям. Это ключевой фактор", – сказал Даурен Кенбеил.

По итогам текущего года доля закупок из одного источника составляет 23%. Ежегодно эта цифра снижается, в прошлом году она была на уровне 24%, в 2022 году – 25%.

"Мы работаем над тем, чтобы доля закупок из одного источника снижалась, потому что это не конкурентные закупки, потому что это не есть хорошо. Органы госаудита и правоохранительные органы продолжат контролировать закупки из одного источника", – пояснил вице-министр.

Касательно увеличения порога закупок для сельских акиматов до 4 тыс. МРП из одного источника. Даурен Кенбеил акцентировал внимание, что в селах зачастую нет поставщиков. Он привел в пример разговор с акимом села Мойылды в Павлодарской области.

"Зимой у него прорвало трубу в школе, дети учатся, и он не может купить одну батарею. Конкурс нужно объявлять и ходить 45 дней. Теперь мы даем ему право купить товар или услуги. Аким в селе не может навести порядок на дороге, у него нет трактора, нет знаков, ничего нет. Он должен конкурс объявлять? Риски, конечно, никто отменит, ими нужно управлять. Мы не снимаем ответственность с акима. Во-вторых, аким всегда на виду у местного населения. Если что-то сделает, какие-то коррупционные риски, то все об этом узнают", – рассказал вице-министр.

Если раньше сельский аким заполнял отчет, то с нового года он будет делать обоснование, где распишет, почему товар закупается из одного источника, почему выбрал именно эту компанию или товар и услугу. Это обоснование будут видеть как органы госаудита, так и правоохранительные органы.

Как изменится с нового года процедура госзакупок, можно почитать здесь.